Nom : Lesage. Prénom : François. Signe particulier : nouveau directeur de la formation Ingénieur civil à Mines Nancy.

Cet enseignant-chercheur à l’ENSIC (École nationale supérieure des industries chimiques) depuis 2001 est nommé pour une durée de trois ans.

Il succède à Vincent Schick qui occupait cette fonction depuis 2024.

Au cours de son parcours à l'ENSIC, François Lesage s'est investi dans le développement des enseignements en informatique, méthodes numériques, optimisation et génie des procédés.

Il a également été responsable de la filière Procédis, une formation en alternance sous contrat de professionnalisation, de 2018 à 2021, avant d'occuper, de 2021 à 2025, la fonction de directeur des partenariats industriels de l'école, au sein de l'équipe de direction.

À ce titre, il a contribué au renforcement des relations avec les entreprises, à la mise en place de partenariats et à l'organisation d'événements avec les acteurs industriels.

Terrain et vision scientifique

Maître de conférences et chercheur en génie des procédés au sein du Laboratoire Réactions et Génie des Procédés (LRGP), François Lesage a mené au cours de sa carrière des travaux portant sur la modélisation, la simulation et l'optimisation des procédés, donnant lieu à de nombreuses collaborations avec des acteurs industriels et institutionnels autour de problématiques liées à l'énergie et à l'environnement.

«Avec son expérience du terrain industriel et sa vision scientifique du génie des procédés, François Lesage arrive à un moment charnière : celui où notre formation d'ingénieur généraliste poursuit sa transformation face à l'intelligence artificielle, aux transitions écologiques et sociétales et aux attentes nouvelles de nos élèves comme de nos partenaires économiques», assure François Alter, directeur général de Mines Nancy.

«La réussite de nos étudiants et le maintien de l'excellence de notre formation seront au cœur de mon action : deux exigences qui, à mes yeux, ne se conçoivent pas l'une sans l'autre et qui passent autant par l'accompagnement que par l'exigence. C'est cette exigence qui fait la force d'une grande école et je mettrai tout en œuvre pour qu'elle perdure. Je serai aux côtés de nos élèves pour les guider au mieux dans leur parcours, personnel comme professionnel, et parfois derrière eux, pour les pousser au bon moment», explique François Lesage.