Un nouveau guichet ouvert pour les agriculteurs dans le cadre du plan CASI (Climat, Adaptation, Sécheresse, Incendies) lancé par le gouvernement en réponse aux épisodes successifs de canicule et de sécheresse et en lien avec le Fonds de réarmement agricole en Meurthe-et-Moselle (1 431 000 euros d’aides financières devant permettre le soutien de près de 240 exploitations du département).

Après avoir ciblé les agriculteurs récemment installés (depuis 2021), place à ceux installés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, ce nouveau guichet concerne les agriculteurs installés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 «ainsi, le viticulteurs qui pourraient prétendre à une aide fléchée », précise la préfecture de Meurthe-et-Moselle.

«Ce guichet en ligne reste dans la même finalité que précédemment : venir en appui aux trésoreries en difficulté et permettre de réamorcer l’activité en 2027. Le dispositif d’accompagnement est identique : un comité de suivi piloté par les services de l’État examinera l’ensemble des dossiers déposés et fixera la liste définitive des bénéficiaires», explique la préfecture de Meurthe-et-Moselle.

Cette aide cible spécifiquement les exploitations les plus fragilisées.

Sont éligibles les exploitants agricoles à titre principal (ainsi que les GAEC, EARL ou sociétés dont le capital est détenu à plus de 50% par des exploitants à titre principal) qui remplissent au moins l'un des deux critères suivants :

Les jeunes installés : installation à partir du 01/01/2018 et jusqu’au 31/12/2020 inclus, âgé d’au plus 40 ans à la date d'installation ;

Les exploitations viticoles ayant enregistré une perte de rendement supérieure ou égale à 30% en 2026, du fait de la sécheresse, par rapport à la moyenne de l'exploitation (moyenne olympique quinquennale).

Montant de l'aide

Les bénéficiaires pourront percevoir une aide d'urgence forfaitaire fixée à 6 000 €.

L'attribution finale dépendra de la validation de l'éligibilité et de la priorisation des dossiers par un comité spécifique piloté par la Direction départementale des territoires (DDT), en fonction des fonds disponibles.

Pour les nouveaux installés : priorisation sur la base de la date d’installation et des difficultés rencontrées ;

Pour les viticulteurs : priorisation sur la base du taux de perte et/ou de difficultés économiques connues de la MSA. Pour les exploitants répondant aux deux critères (nouveau installé et viticulteur), l’aide forfaitaire est unique et non cumulable.

À noter que cette aide relève du règlement «de minimis», dont le plafond est limité à 50 000 € par entreprise sur une période de trois ans (avec application de la transparence GAEC).

Modalités et calendrier de dépôt

Période d'ouverture : les demandes doivent être déposées jusqu’au 10 novembre inclus.

Procédure : le dépôt des dossiers se fait exclusivement en ligne via la plateforme dédiée : https://demarche.numerique.gouv.fr/commencer/fonds-de-rearmement-meurthe-et-moselle-phase_2