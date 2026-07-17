Un nouvel accord franco-allemand pour mieux prendre en charge les AVC

dispositifs déjà en place dans les domaines de la cardiologie, de la neurochirurgie et de la médecine nucléaire. La convention vise à faciliter l'accès à des soins de proximité pour les habitants du bassin de vie franco-allemand.

«Lorsqu’un accident vasculaire cérébral survient, chaque minute compte et la frontière ne doit jamais constituer un obstacle à l’accès au traitement le plus rapide et le plus adapté. Ce protocole permettra, lorsque la situation médicale le justifie, d’orienter certains patients de Moselle-Est vers le Klinikum Saarbrücken pour bénéficier d’une thrombectomie. Cette coopération vient compléter la filière AVC Lorraine, dans un cadre sécurisé, avec une priorité constante, offrir à chaque patient la meilleure prise en charge, au bon endroit et au bon moment», déclare Christelle Ratignier-Carbonneil, directrice générale de l’ARS Grand Est.

Côté français, le protocole a été signé par l'Agence régionale de santé Grand Est, le CHIC Unisanté+ de Forbach, le Centre hospitalier de Sarreguemines, la CPAM du Bas-Rhin, l'hôpital SOS Santé de Saint-Avold et le Centre hospitalier régional Metz-Thionville. Côté allemand, les signataires sont le ministère de la Santé du Land de Sarre et le Klinikum Saarbrücken.

La cérémonie de signature s'est tenue le 10 juillet dernier au Klinikum Saarbrücken «Winterberg», en présence d'une soixantaine de participants. Elle a été ouverte par le directeur général et directeur médical de l'établissement, le Dr Christian Braun. Plusieurs personnalités ont ensuite pris la parole, dont Marc Zingraff, président de l'Eurodistrict SaarMoselle.