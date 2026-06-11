Le 5 juin, plus de 350 personnes, collaborateurs, partenaires, élus de l’Aisne mais aussi du Pas-de-Calais ont assisté à l’inauguration des locaux modernisés du siège de la régie régionale des transports Hauts-de-France, ex-RTA à Gauchy.

Le président de la RRTHDF, Olivier Engrand, le maire de Gauchy Jean-Marc Weber, ont rendu hommage à l’artisan de cette transformation, le directeur Joël Grzeziczak, en poste depuis 2017. Le président de Région, comme l’ensemble des intervenants, a évoque cette période de 2017 où l’avenir de la RTA interrogeait les élus, et s’est félicité d’avoir pris la décision de poursuivre l’activité. Xavier Bertrand a également souligné l’étape plus récente «du rapprochement» avec le Pas-de-Calais, une évolution qui n’a pas été sans poser questions de part et d’autre.

Une stratégie cohérente

La régie des transports a su élargir son périmètre tout en conservant «l’esprit RTA» s’est réjoui le directeur Joël Grzeziczak. «Grâce à l’esprit qui l’anime, la régie régionale développe de plus en plus d’opportunités de mobilité», a noté de son côté la préfète de l’Aisne, Fanny Anor. L’ensemble des intervenants s’est félicité des meilleures conditions de travail ainsi offertes aux 434 collaborateurs tout en insistant sur le fait que l’évènement du jour allait au-delà de l’inauguration des nouveaux bâtiments aussi performants économiquement et respectueux écologiquement soient-ils : «cette inauguration marque une étape dans la structuration de notre capacité à répondre aux besoins du territoire».

Joël Grzeziczak a insisté sur la mission de la régie qui est «de mettre les territoires en mouvement chaque jour», de répondre à «des enjeux» qui nécessitent «une transformation, une modernisation» du centre d’exploitation de Gauchy mais aussi des sites de Laon, Marle, Guise, Soissons ou Brasles… «Chaque jour, la mobilité devient un enjeu de cohésion territoriale», a ajouté le directeur de la région régionale, pour qui «ne pas agir serait une faute».