Un taux d'anomalie de 88% des pompes funèbres contrôlées dans la Somme

La DDPP de la Somme s'intéresse de fait au secteur spécifique des prestations funéraires, «où le consommateur doit être mieux informé, car confronté à la perte d’un proche, il n’est généralement pas en situation de rechercher toute l’information qui lui serait utile et de faire jouer efficacement la concurrence entre les professionnels, souligne le service. Aussi, il doit disposer d’une information claire, loyale et précise sur les prix des prestations et des marchandises».

À savoir en premier lieu que le démarchage pour les prestations funéraires est interdit. Une fois la déclaration de décès effectuée à la mairie du lieu de décès, les proches doivent être en mesure de choisir librement leur opérateur funéraire et de faire jouer la concurrence. Et depuis le 1er octobre, les opérateurs funéraires doivent remettre aux familles une notice d’information standardisée lors de l’organisation d’obsèques. Cette notice présente les principales informations sur les droits des familles et les prestations funéraires. Certaines prestations sont d'ailleurs obligatoires dans la cadre d’obsèques et d’autres sont facultatives (voir en encadré).

Six injonctions administratives en 2025, neuf en 2026

C'est ainsi que la DDPP de la Somme a contrôlé des établissements de pompes funèbres, et à l'occasion de l'enquête menée sur l'année 2025 : «Le taux d’anomalie était de 88%, donnant lieu à six injonctions administratives et à un procès-verbal pour non-respect d'une injonction. Cette enquête de la DGCCRF a été reconduite nationalement pour l’année 2026 et a déjà donné lieu, dans la Somme, à neuf injonctions administratives». [Ndlr : la DGCCRF étant la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, une administration rattachée au ministère de l’Économie].

La DDPP s'adresse alors aux consommateurs pour leur faire valoir leurs droits dans ces situations difficiles : «Comparer les offres, refuser toute sollicitation, avoir accès à une documentation générale détaillée, exiger un devis gratuit et non engageant», résume-t-elle. Le service présente aussi les possibilités d'actions en cas de litige : «Informer la préfecture qui délivre les habilitations des opérateurs funéraires, saisir le médiateur de la consommation auprès duquel le professionnel doit être enregistré et déposer un signalement sur la plateforme SignalConso».