Une femme et son bébé de deux mois ont été tués à l'arme blanche jeudi à leur domicile de Drancy (Seine-Saint-Denis), le conjoint est en garde à vue mais "aucune piste n'est écartée", a indiqué une source policière à l'AFP vendredi.

Les deux victimes ont été retrouvées égorgées au domicile familial, explique cette source qui précise que "ça aurait été orchestré pour que ça ait l'air" d'un féminicide et infanticide.

Le conjoint et père des victimes "s'est bien rendu spontanément au commissariat de Drancy dans l'après-midi mais on ne peut pas dire qu'il soit le principal suspect", ajoute-t-on.

"Il y a trop d'incohérences", commente cette source policière, qui affirme qu'"aucune piste n'est écartée" dans cette enquête.

C'est la sœur de la femme tuée qui a prévenu les forces de l'ordre après avoir découvert les corps ensanglantés, selon les informations d'une seconde source policière.

Celle-ci se serait rendue à Drancy, inquiète d'avoir reçu un appel téléphonique de sa parente lui faisant part de menaces qu'aurait proférées son conjoint, ajoute cette même source.

L'enquête, ouverte pour homicide volontaire par conjoint et homicide volontaire par ascendant sur mineur de moins de quinze ans, a été confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris.