Maileva, filiale du groupe La Poste, a été victime d’une cyberattaque de grande ampleur mi-septembre, l'une des plus importantes commises en France, qui a conduit au vol des coordonnées de 22 millions de personnes, a indiqué La Poste samedi à l'AFP.

Les données exposées sont le prénom, le nom et l'adresse postale des personnes concernées, a précisé la direction de Maileva dans une déclaration transmise par La Poste à l'AFP, confirmant des informations données par les sites spécialisés FrenchBreaches et Cyberattaque.org.

D'autres informations personnelles telles que les coordonnées bancaires ne sont pas concernées.

Plateforme spécialisée dans l'envoi de courriers pour les entreprises (bulletins de paie, recommandés, factures, convocations d'assemblées générales...), Maileva est une filiale de Docaposte, elle-même filiale du groupe La Poste. Elle revendique plus de 70.000 utilisateurs, avec 180 millions de documents envoyés en 2024, selon son site internet.

Les 22 millions de personnes touchées sont des "destinataires des entreprises clientes de Maileva", a précisé la direction de la plateforme.

Enquête en cours

Maileva a indiqué avoir notifié la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et déposé une plainte.

"Une enquête judiciaire est en cours", a-t-elle ajouté. "Conformément à la réglementation, toutes les entreprises concernées ont été informées de l’incident par Maileva".

Selon Cyberattaque.org, sont concernés notamment des destinataires de courriers de bailleurs sociaux (dont Flandre Opale Habitat, Altéal), ainsi que des patients de laboratoires médicaux (dont Inovie AXBIO, BioMedilab ou Biofusion du groupe Inovie) ou encore des patients d'hôpitaux comme l'hôpital Foch à Suresnes (Hauts-de-Seine), via un sous-traitant.

Dans ce dernier cas, un pirate informatique aurait consulté le contenu de certains courriers de relance de paiement, contenant également des numéros de facture, des dates de soins et des montants à payer, selon Cyberattaque.org.

Le vol de données de l'hôpital Foch aurait en outre été réalisé via Kiwee.care, une entreprise spécialisée dans le recouvrement amiable et la gestion des créances médicales, qui utilise lui-même Maileva pour l’impression et l’expédition des courriers.

D'autres établissements de santé clients de Kiwee.care, qui intervient auprès de nombreux acteurs du secteur, seraient concernés, indique Cyberattaque.org.

L'an dernier, La Poste avait déjà été touchée par une cyberattaque revendiquée par des hackers prorusses à quelques jours de Noël, période la plus dense pour La Poste.

Vols ces derniers mois

Cette cyberattaque est l’une des plus importantes commises en France, alors qu'elles se sont multipliées ces derniers mois contre des entreprises ou administrations.

D'autres entreprises ont déjà été ciblées par des vols de données massifs, comme les opérateurs de tiers-payant Almerys et Viamedis en 2024, un vol qui concernait plus de 33 millions de Français.

France Travail avait fait l'objet d'une attaque massive début 2024 entraînant une fuite de données de 36,8 millions d’utilisateurs.

Plusieurs attaques menées cet été contre le fisc ont donné lieu au vol des données de près de 700.000 personnes.

Et la semaine dernière, Crédit Mutuel Arkéa a déclaré avoir été la cible d'une cyberattaque d'un montant de l'ordre de 100 millions d'euros.

La France figure parmi les pays les plus ciblés par des cyberattaques, en raison d'une certaine attractivité économique et aussi de prises de positions à l'international, notamment sur le conflit en Ukraine, pointent plusieurs rapports et experts.

Selon les chiffres publiées par la CNIL en 2025, les fuites de données sont en augmentation depuis plusieurs années. En 2024, le pays a ainsi connu plus de 5.600 violations de données, soit 20% de plus que l'année précédente.