Un trio féminin pour la bonne cause ! Virginie, 49 ans secrétaire médicale à Chaudeney-sur-Moselle en Meurthe-et-Moselle, Anne-Sophie, 35 ans auto-entrepreneuse dans le bien-être dans le Nord et Louisiane, 36 ans, secrétaire médicale à Neufchâteau dans les Vosges, participent, au Trek’In Gazelles du 8 au 13 novembre prochain.

Inspiré du rallye Aïcha des Gazelles, le Trek’in Gazelles se fait à la force des mollets dans le désert marocain, sans GPS ni aucun outil connecté mais à l’ancienne avec de bonnes vieilles cartes papier et des boussoles.

Aventure humaine

Amies et collègues, les trois femmes partagent l’envie de relever ensemble ce défi. Après une première participation en 2023 où elles ont décroché une belle 5e place, elles partent le mois prochain pour vivre une nouvelle aventure humaine, se dépasser et se reconnecter à la nature avec les autres participantes.

Cette année, leur engagement prend une dimension toute particulière. Elles marcheront pour Louise, une jeune fille atteinte du syndrome d’Angelman (trouble sévère du développement neurologique).

Elles souhaitent profiter de cette aventure pour contribuer à la recherche et pour soutenir sa famille qui avait aidé à financer leur première participation.