Avec un investissement de 2,3 millions d’euros, cette initiative souligne l'engagement de Moselis à répondre aux besoins des populations les plus fragiles. Le projet vise non seulement à fournir un hébergement adapté mais également à offrir un accompagnement de proximité pour ceux confrontés à des situations difficiles. Moselis, qui gère environ 15 500 logements sur 145 communes, démontre ainsi sa volonté d'améliorer l'accès au logement comme levier d'insertion sociale.

La future résidence sera gérée par l'association ATHENES, reconnue pour ses compétences en matière d'accompagnement social depuis plus de 45 ans. La livraison de ce programme est prévue pour début 2028, offrant ainsi une réponse concrète aux enjeux sociaux actuels. Moselis continue ainsi son engagement dans le domaine de l'habitat social, en mettant l'accent sur la qualité et la sécurité des logements pour tous.