En redressement judiciaire depuis une semaine, l'enseigne parisienne du BHV Marais a été contrainte de fermer brutalement ses portes lundi à 16H00, la direction invoquant une "régularisation administrative" temporaire liée à une question d'assurance, quand les syndicats redoutent un baisser de rideau définitif.

L'emblématique grand magasin parisien, tout comme le BHV Parly 2, son petit frère des Yvelines (Île-de-France), "doivent fermer ce soir par précaution pour nos équipes et nos clients", a annoncé le président de l'enseigne, Karl-Stéphane Cottendin, dans un message interne transféré à l'AFP.

"Une de nos polices d'assurance n'a pas pu être transférée dans le cadre du redressement judiciaire en cours", a-t-il justifié.

Avant 18H00, le Bazar de l'hôtel de ville était vide et ses lumières éteintes, sans affichette informant les chalands qui trouvaient porte close, a constaté une journaliste de l'AFP.

"Nous finalisons le nouveau contrat (d'assurance, NDLR), qui est en cours de signature et prendra le relais dès demain", assure à ses 660 salariés M. Cottendin, selon qui cette "régularisation administrative" ne "remet pas en cause la poursuite" de leur activité.

Sollicitée par l'AFP, la direction revendique une décision prise "avec les administrateurs judiciaires" nommés dans le cadre de la procédure de redressement et courant "jusqu'à demain dans la journée".

Brutal

Pas de quoi "rassurer" l'intersyndicale, qui ne "croit jamais" M. Cottendin. "Notre crainte, c'est que ça ne rouvre pas (...) on n'est pas vraiment dans les clous" en matière de "conformité du bâtiment", a-t-elle déploré auprès de l'AFP, évoquant des "assurances pas payées", dans l'attente d'"en savoir plus".

Alertés par les salariés, le maire PS de Paris Emmanuel Grégoire, celui de Paris Centre Ariel Weil et l'adjoint chargé de l'emploi, Nicolas Bonnet Oulaldj (PCF), ont aussi constaté la fermeture anticipée de cette institution de 170 ans.

"Le maintien de l'ouverture fait courir des risques aux salariés et aux visiteurs. S'ils n'ont pas payé les assurances, je pense qu'ils n'ont pas payé le désenfumage, la maintenance incendie...", s'est inquiété Emmanuel Grégoire, rappelant qu'Ariel Weil avait déjà signalé au parquet des "manquements" en matière de sécurité du bâtiment.

"Tout nous laisse à penser que le magasin restera fermé longtemps", a confié M. Grégoire à des journalistes, en marge d'une réunion publique avec des habitants de Paris Centre.

"Le rideau qui se baisse comme ça du jour au lendemain c'est extrêmement brutal, ça montre qu'on a une direction qui ment depuis longtemps", a dénoncé M. Bonnet Oulaldj.

Déserté par les marques en raison de nombreux impayés et/ou d'un partenariat controversé avec le géant de la mode asiatique Shein, le BHV avait été cédé à perte en juin à certains de ses dirigeants par l'entrepreneur Frédéric Merlin, qui l'avait racheté aux Galeries Lafayette en 2023.

Cet été, la direction a annoncé un plan de relance sans Shein, reconnaissant que l'installation, l'année dernière, de ce symbole de la mode ultra-éphémère au 6e étage du BHV était une "erreur stratégique". Mais elle s'est heurtée à un manque de trésorerie.

M. Cottendin, ex-bras droit de M. Merlin, accuse le fonds canadien Brookfield, propriétaire des murs depuis janvier, de ne pas avoir versé les indemnités dues en échange de la moitié des surfaces du magasin, quand le bailleur lui reproche l'absence de "mise en conformité" de ces espaces.

Shein "jusqu'au printemps

En attendant, le BHV ne peut rembourser les loyers déjà payés par Shein pour accélérer son départ.

"Comme le prévoit le contrat, Shein sera présent jusqu'au printemps", indiquait récemment le géant asiatique à l'AFP.

Fin octobre, la direction du BHV a admis que l'enseigne était en faillite, ce qu'elle niait encore récemment.

Le placement en redressement judiciaire de la société, réclamé par la direction comme par les syndicats, a été décidé lundi 2 novembre par le tribunal des activités économiques de Paris.

Il permet d'ouvrir une période d'observation de six mois, renouvelable six mois. Le tribunal peut ensuite autoriser la direction à continuer son activité (plan de redressement), choisir un repreneur (plan de cession) ou liquider la société (liquidation judiciaire).

Mercredi, deux entrepreneurs ont dévoilé un projet de reprise partielle du BHV censé sauver 250 emplois, avec le soutien de l'intersyndicale.

De son côté, M. Bonnet Oulaldj indique avoir "pris contact avec Brookfield pour les voir cette semaine. On espérait un projet de redressement ou de reprise".