Jean-Cyrille Hierso, professeur à l’Université Bourgogne Europe, a été distingué par l’Académie des sciences lors de sa première séance de remise des prix, organisée mardi 27 octobre 2026 sous la Coupole de l’Institut de France, à Paris. Cette reconnaissance met en lumière son parcours scientifique, ses travaux en chimie moléculaire et son engagement en faveur de la recherche.

Directeur de l’Institut de chimie moléculaire de l’établissement (ICMUB), Jean-Cyrille Hierso contribue activement au développement des activités scientifiques de l’université. Ses recherches et son investissement participent au dynamisme scientifique de l’établissement et au rayonnement de ses équipes de recherche.

Également membre de l’Institut universitaire de France, le chercheur participe à la promotion de l’excellence scientifique. La distinction décernée par l’Académie des sciences souligne ainsi la qualité de ses travaux et l’importance de son implication dans le développement des connaissances.

À travers cette distinction, l’Université Bourgogne Europe salue le parcours scientifique de Jean-Cyrille Hierso et son engagement au service de la recherche.