Depuis son intégration au sein de FORTHEM, l’UBE a engagé une transformation profonde de son organisation académique et de ses pratiques. L’alliance constitue un levier central de son ouverture internationale, de l’évolution de ses formations et de la modernisation de ses approches pédagogiques. Cette dynamique accompagne également le changement d’identité de l’université, passée de l’université de Bourgogne à l’Université Bourgogne Europe, marquant son inscription renforcée dans l’espace européen de l’enseignement supérieur. L’établissement poursuit aujourd’hui son engagement en faveur des alliances universitaires européennes.

Un réseau européen structurant pour les mobilités et la recherche

Les dispositifs FORTHEM ont ouvert de nouvelles opportunités : modules co-construits, parcours interdisciplinaires, mobilités physiques et virtuelles, écoles d’été et projets collaboratifs. Les enseignants-chercheurs et les personnels administratifs bénéficient aussi de cette dynamique à travers des échanges et des formations favorisant la coopération scientifique.

Les résultats sont déjà tangibles : 3 712 mobilités étudiantes et 1 301 mobilités de personnels ont été enregistrées à l’échelle de l’alliance en 2024-2025, avec 5 679 étudiants et 2 246 personnels impliqués. Au sein de l’Université Bourgogne Europe, plus de 35 % des mobilités longues Erasmus+ sortantes sont réalisées au sein des universités partenaires de FORTHEM.

Réunissant neuf universités européennes et plus de 232 000 étudiants, l’alliance structure la circulation des savoirs et le développement de la recherche commune. L’établissement appelle à la pérennisation des financements afin de consolider ces coopérations et poursuivre l’innovation pédagogique et scientifique.



