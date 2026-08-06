Situé 57, rue Saint-Jean, l'une des principales artères commerçantes de Nancy, ce local de 1 022 m² a été acquis pour 3,2 millions d'euros, actes en mains (AEM). Implanté sur l'axe piéton reliant la gare à la place Stanislas, il bénéficie d'un emplacement central, d'une desserte par le tramway et de la proximité du centre commercial Saint-Sébastien. L'actif dispose d'un vaste rez-de-chaussée commercial de 576 m² et d'un linéaire de vitrine de plus de dix mètres offrant une visibilité exceptionnelle. Il s'inscrit au cœur d'un environnement commercial particulièrement dynamique réunissant plusieurs enseignes nationales et internationales telles que Printemps, H&M, JD Sports ou encore UGC.

Le local est occupé par HEMA depuis 2023, dans le cadre d'un bail commercial de douze ans. Selon URBAN PREMIUM, cette implantation constitue un gage de stabilité locative et de visibilité à long terme pour la SCPI. Cette acquisition constitue le troisième actif intégré au portefeuille d'URBAN CŒUR COMMERCE et affiche, d'après la société de gestion, un taux de rendement à l'acquisition de 8,14% AEM.