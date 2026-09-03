L'Urssaf a lancé sa campagne de recrutement et ce pour les métiers de contrôle. Du 1er au 30 septembre, les candidats peuvent postuler pour les postes d'inspecteurs et de contrôleurs. Cette campagne intervient pour renforcer la politique de contrôle et de lutte contre la fraude.



Actuellement, en France, l'Urssaf compte 1 600 inspecteurs et 250 contrôleurs et souhaite recruter 85 inspecteurs et 20 contrôleurs. Les profils recherchés sont surtout ceux issus des filières de comptabilité, de finances et du juridique, à partir de BAC+2 pour les contrôleurs et BAC+3 pour les inspecteurs.



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