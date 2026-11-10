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Valenciennes : Le Centre Hospitalier inaugure les nouveaux locaux de son DISSPO

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Le Centre Hospitalier de Valenciennes inaugure les nouveaux locaux de son Département Interdisciplinaire de Soins de Support pour le Patient en Oncologie (DISSPO), créé en 2022, un service dédié au suivi spécialisé des patients atteints de cancer et d’hémopathie maligne. Il illustre l'ambition du CHV de proposer une prise en charge toujours plus personnalisée, innovante et coordonnée, en intégrant pleinement les soins de support au parcours oncologique.

Marie Boullenger | La Gazette France

Par Marie Boullenger

La Gazette Nord-Pas-de-Calais

Publié aujourd'hui à 16h02 - Mis à jour 16h03
© Centre Hospitalier de Valenciennes

© Centre Hospitalier de Valenciennes

Le DISSPO répond à une conviction forte : accompagner les patients en parallèle du traitement spécifique de leur maladie. Dès l'annonce du diagnostic et tout au long de leur parcours de soins, les patients peuvent bénéficier d'un accompagnement global et spécialisé visant à prévenir, soulager ou traiter les conséquences physiques, psychologiques et sociales du cancer et de ses traitements.

Un service d'excellence reconnu à l'international

Créé en 2022, le Département Interdisciplinaire de Soins de Support pour le Patient en Oncologie (DISSPO) s'est rapidement imposé comme un modèle d'organisation des soins de support en cancérologie, intégré aux activités cliniques en oncohématologie. Dès 2023, le Centre Hospitalier de Valenciennes a obtenu le prestigieux label international « MASCC – Designated Center of Excellence in Supportive Care in Cancer », une reconnaissance décernée aux établissements développant une expertise d'excellence en soins de support. Au moment de cette labellisation, seuls 25 centres dans le monde en bénéficiaient. Aujourd'hui, 38 centres sont labellisés à l'échelle mondiale.

Le DISSPO s'appuie sur une organisation pluridisciplinaire qui permet aux patients de bénéficier de consultations spécialisées, de séances de photobiomodulation et d'hôpitaux de jour de soins de support, au sein d'un parcours coordonné, accessible dès les premières étapes de la maladie.

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Marie Boullenger | La Gazette France

Marie Boullenger

Journaliste , La Gazette Nord-Pas-de-Calais

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