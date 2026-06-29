Depuis quarante ans, l'APHEEN s'impose comme un acteur clé de l'hébergement dans la métropole du Grand Nancy. L'association gère aujourd'hui 245 studios meublés ou non, allant de 27 à 47 m², idéalement situés à proximité immédiate des campus scientifiques et médicaux. Si les étudiants constituent son public historique, la structure s'est largement ouverte aux profils en mobilité professionnelle : chercheurs internationaux, stagiaires, enseignants et salariés.

En proposant des solutions locatives flexibles, abordables et dotées de services qualitatifs comme un accueil bilingue, un concierge permanent et un parking sécurisé, l'APHEEN soutient directement la compétitivité des laboratoires et du tissu économique local en facilitant l'accueil de nouveaux talents.

Une réserve foncière stratégique pour anticiper les besoins de demain

L'anniversaire de l'association, qui a réuni de nombreux décideurs politiques, universitaires et économiques, a surtout servi de tremplin pour dessiner l'habitat de demain face aux mutations du travail. Pour accompagner cette croissance, l'APHEEN dispose d'un atout maître : une importante réserve foncière idéalement positionnée près du deuxième nœud modal de transports de la métropole. Cette ressource lui permettra de bâtir ses propres surfaces à moyen terme afin d'élargir son offre. Sans figer d’orientations définitives, l'association engage un dialogue constructif avec ses partenaires institutionnels et privés pour adapter ses futures constructions aux besoins concrets du territoire lorrain.

L'APHEEN prouve qu'elle sait concilier utilité sociale et pragmatisme économique, s'affirmant plus que jamais comme un maillon fort du développement métropolitain.