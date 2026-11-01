Les déplacements à vélo bénéficient désormais d’un nouvel aménagement. Mâconnais-Beaujolais Agglomération a mis en service un parcours de 900 mètres reliant la rue de la Grosne, à Mâcon, à la rue de la Prairie, à Varennes-lès-Mâcon. Ce tronçon doit faciliter les déplacements entre les deux communes et permettre de rejoindre plus aisément le château et le lac.



Destiné aux piétons comme aux cyclistes, le cheminement s’inscrit dans la stratégie de mobilité de l’intercommunalité. Il doit notamment offrir une solution supplémentaire pour les trajets domicile-travail. Le chantier, réalisé entre le 1er juin et le 22 juillet 2026, intègre également des contraintes environnementales et agricoles. Le choix d’un revêtement perméable sur une partie du tracé favorise l’absorption des eaux de pluie. Les exploitants agricoles conservent, de leur côté, la possibilité d’accéder à leurs terrains. Des plantations viendront compléter le dispositif pour améliorer l’intégration paysagère et contribuer au développement de la biodiversité.

Trois financements mobilisés

La réalisation a nécessité un budget de 197 113,68 euros hors taxes. La Région Bourgogne-Franche-Comté participe au financement à hauteur de 77 666 euros, tandis que le Fonds européen de développement régional (FEDER) apporte 78 845,47 euros. L’agglomération prend en charge les 40 602,21 euros restants.



La commune de Varennes-lès-Mâcon a été associée au projet dès sa préparation. L’inauguration s’est déroulée en présence de représentants de la collectivité et de la municipalité. Cette nouvelle liaison constitue une étape supplémentaire dans la création d’un réseau cyclable à l’échelle des communes de l’agglomération, conformément au schéma directeur adopté en 2023.