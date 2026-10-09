À Verdun, l’entrepreneuriat des jeunes se joue aussi sur leur capacité à trouver les financements nécessaires. Du 12 au 16 octobre, l’Adie organise 33 rendez-vous et ateliers dans le Grand Est pour présenter ses solutions aux moins de 30 ans qui souhaitent créer leur activité. Parmi les parcours valorisés figure celui de Julie, qui a ouvert son propre salon de coiffure à l'âge de 23 ans. Son témoignage illustre une réalité : l’envie d’entreprendre progresse, mais le passage à l’acte reste étroitement lié aux ressources financières disponibles.

L’association estime que trois jeunes sur quatre sont concernés par la création d’entreprise, soit parce qu’ils ont déjà lancé une activité, soit parce qu’ils envisagent de le faire. Pourtant, seule une minorité parvient à mobiliser des financements extérieurs. Cette situation peut limiter les projets dès leur démarrage, notamment lorsque les jeunes ne disposent pas d’un apport personnel suffisant ou n’accèdent pas au crédit bancaire.

L’entrepreneuriat séduit six jeunes sur dix

Selon l’enquête menée par l’Adie auprès de 1 500 jeunes, six sur dix considèrent désormais l’entrepreneuriat comme une composante de leur vie professionnelle idéale. Beaucoup cherchent également à cumuler emploi salarié et activité indépendante, une évolution qui modifie progressivement les parcours professionnels.

Dans ce contexte, l’accompagnement financier constitue un enjeu économique autant qu’un outil d’insertion. L’Adie indique avoir financé plus de 4 600 jeunes en France en 2026, dont 252 dans le Grand Est. Dans la région, leur nombre a progressé de 47% depuis 2023. À travers ses 33 rendez-vous, l’association entend ainsi faciliter l’accès à la création d’activité pour des profils qui restent encore éloignés des circuits classiques de financement.