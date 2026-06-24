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Verdun : le Grand Festival mobilise 45 compagnies françaises et européennes

Du 17 au 19 juillet, Verdun accueillera la cinquième édition du Grand Festival, un rendez-vous culturel qui investira l’ensemble de la ville avec près d’une centaine de représentations gratuites. Soutenu par de nombreux partenaires publics et privés, l’événement réunira 45 compagnies françaises et européennes dans 23 lieux différents. 

Verdun accueille bientôt son Grand Festival estival. © Deracinemoa/Tourista (2018).

Verdun accueille bientôt son Grand Festival estival. © Deracinemoa/Tourista (2018).

Par J.M
Les Tablettes Lorraines
Publié le 24 juin 2026 - Mis à jour le 24 juin 2026

La Communauté d’Agglomération du Grand Verdun lance le compte à rebours avant l’ouverture du Grand Festival, programmé du 17 au 19 juillet. Pendant trois jours, la cité meusienne se transformera en scène à ciel ouvert avec 99 représentations mêlant arts de la rue, cirque contemporain, théâtre, musique, danse, expositions et créations participatives. Au total, 45 compagnies du spectacle vivant venues de toute la France et d’Europe investiront 23 sites répartis dans la ville. Parmi les temps forts annoncés figure la création participative portée par la compagnie L’Homme Debout, associant directement les habitants à la réalisation d’un spectacle d’envergure. Le Petit Festival, spécialement conçu pour les familles, viendra compléter une programmation entièrement gratuite destinée à élargir l’accès à la culture. Pour les commerces, cafés, restaurants, hébergeurs et acteurs touristiques locaux, l’événement représente également une opportunité économique importante grâce à l’afflux attendu de visiteurs venus du Grand Est mais aussi d’autres régions. 

Culture et économie, un tandem stratégique

À l’échelle nationale, les festivals jouent un rôle croissant dans l’économie de l’expérience, un segment qui gagne du terrain face aux formes traditionnelles de consommation. Au-delà des retombées touristiques immédiates, ces événements constituent des outils de différenciation territoriale dans la compétition que se livrent les villes pour attirer habitants, entreprises et talents. Les collectivités y voient également un moyen de soutenir les filières créatives, qui regroupent le spectacle vivant, l’événementiel, la communication, l’audiovisuel et de nombreux prestataires locaux. Cette dynamique contribue à maintenir des emplois non délocalisables et à stimuler l’activité de nombreuses TPE-PME intervenant dans la logistique, la sécurité, la technique ou l’accueil du public.