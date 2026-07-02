À l'occasion du week-end des 4 et 5 juillet, marqué par la réouverture du Fort de Vaux après une nouvelle mise en récit de son parcours de visite, Meuse Attractivité organise un jeu concours visant à faire découvrir les richesses touristiques de Verdun à une famille de quatre personnes. Le séjour comprend une nuit avec petit-déjeuner à l'hôtel Les Jardins du Mess, la mise à disposition de vélos à assistance électrique par l'Office de Tourisme du Grand Verdun, quatre entrées pour visiter le Fort de Vaux ainsi que quatre places VIP pour le spectacle historique «Des Flammes… à la lumière», l'un des rendez-vous culturels majeurs de l'été meusien. À travers cette opération, les acteurs locaux associent hébergement, patrimoine, mobilité douce et spectacle vivant afin de proposer une expérience touristique complète. Cette démarche vise à accroître la visibilité de Verdun auprès des familles et à encourager les visiteurs à prolonger leur séjour, générant ainsi des retombées pour les hébergeurs, les restaurateurs, les commerces et les sites culturels du territoire.

Jeux concours, nouvel atout du tourisme

À l'échelle nationale, les jeux concours s'imposent comme un outil de communication privilégié des offices de tourisme, agences d'attractivité et collectivités pour accroître leur visibilité et séduire de nouveaux visiteurs. En proposant des séjours, des expériences ou des accès privilégiés à des événements, les territoires cherchent à générer un fort engagement sur les réseaux sociaux tout en valorisant leur offre touristique. Cette stratégie permet d'accroître la notoriété d'une destination à moindre coût grâce au partage des publications et au bouche-à-oreille numérique. Au-delà de leur dimension promotionnelle, ces opérations mettent en avant l'ensemble de la chaîne économique locale : hébergeurs, restaurateurs, sites culturels, prestataires de loisirs et commerces, en incitant les participants à découvrir des offres qu'ils n'auraient pas nécessairement envisagées.