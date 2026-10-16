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Verquin : un salon des métiers de la santé et des services à la personne organisé les 17 et 18 novembre

Les 17 et 18 novembre se déroule, à Verquin, la deuxième édition du Salon des métiers de la santé et des services à la personne. De nombreux professionnels du secteur, des établissements de formation et des organismes d’accompagnement seront présents sur place.

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©Illustration Pixabay / erwinbosman

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Par Thomas Porcher
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 16 octobre 2026 - Mis à jour le 16 octobre 2026

La deuxième édition du Salon des métiers de la santé et des services à la personne aura lieu les 17 et 18 novembre à Verquin, dans le Pas-de-Calais. Organisé par la Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane, ce salon a pour but de faire découvrir les différents métiers de ce secteur au plus grand nombre. 

Le salon est ouvert aussi bien ouvert aux collégiens, aux lycéens et aux demandeurs d’emploi qu'aux salariés en reconversion. Sur place, il sera possible de s’informer sur les formations et les parcours permettant d’accéder à ces métiers, de rencontrer des professionnels du secteur ou encore d'échanger avec des établissements de formation et des organismes d’accompagnement. Plusieurs opportunités d'emploi seront proposées. 

L'entrée au salon est gratuite, mais il est conseillé de réserver sur le site de la Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane.

entreprise : CA DE BETHUNE-BRUAY; ARTOIS-LYS ROMANE Accéder aux données entreprise : CA DE BETHUNE-BRUAY; ARTOIS-LYS ROMANE