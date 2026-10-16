La deuxième édition du Salon des métiers de la santé et des services à la personne aura lieu les 17 et 18 novembre à Verquin, dans le Pas-de-Calais. Organisé par la Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane, ce salon a pour but de faire découvrir les différents métiers de ce secteur au plus grand nombre.

Le salon est ouvert aussi bien ouvert aux collégiens, aux lycéens et aux demandeurs d’emploi qu'aux salariés en reconversion. Sur place, il sera possible de s’informer sur les formations et les parcours permettant d’accéder à ces métiers, de rencontrer des professionnels du secteur ou encore d'échanger avec des établissements de formation et des organismes d’accompagnement. Plusieurs opportunités d'emploi seront proposées.

L'entrée au salon est gratuite, mais il est conseillé de réserver sur le site de la Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane.