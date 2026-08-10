Le Département de l'Aisne a engagé, depuis le 20 juillet, une nouvelle campagne de travaux sur le viaduc de Picardie, situé entre Saint-Quentin et Gauchy. L'objectif est d'assurer la pérennité de cet ouvrage d'art particulièrement fréquenté et de maintenir des conditions de circulation sûres pour les usagers.

«Le viaduc de Picardie est dans un état satisfaisant mais certaines actions deviennent nécessaires afin de garantir la pérennité de la structure en évitant notamment que les eaux de pluie infiltrent l’ouvrage», a annoncé Pierre-Jean Verzelen, président du Département de l’Aisne, lors d’une visite de ce chantier nocturne.

Un ouvrage essentiel au réseau routier

Long de 580 mètres, le viaduc de Picardie a été mis en service en 1975. Considéré comme le plus grand ouvrage d'art du réseau routier départemental, il permet chaque jour à près de 30 000 véhicules de franchir la vallée de la Somme et constitue un point de passage incontournable dans le secteur du Saint-Quentinois. Face à ce niveau de fréquentation, le Département poursuit régulièrement des opérations de maintenance afin de préserver la structure.

Les travaux, inscrits au programme 2026 des interventions sur les ouvrages d'art, représentent un investissement de 380 000 euros TTC financé par le Département de l'Aisne. Afin de réduire l'impact sur la circulation, le chantier se déroule principalement de nuit, hors weekend, entre 20 heures et 6 heures. Durant cette période, la circulation est maintenue en alternat.

Chaque matin, les deux voies sont remises en service, avec une limitation de vitesse fixée à 30 km/h. Réalisée par le groupement Freyssinet-Etandex, l'opération devrait s'achever au terme d'une durée prévisionnelle de sept semaines.