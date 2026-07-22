En 2025, Willing renforçait sa présence en Nord-Pas-de-Calais en intégrant le groupe Altera et en se rapprochant de Projexion, acteur de la transformation digitale des organisations. Fondé à Toulouse en 2016 par Benjamin Provost, Willing compte neuf sites en France, dont celui de Villeneuve d'Ascq, et s'est spécialisé dans les transformations numériques à impact à travers la valorisation de la data, de cybersécurité, de coaching, de business intelligence, etc. auprès du secteur public comme d'entreprises de divers secteurs : aéronautique et spatial, banque et services financiers, santé et pharmaceutique, transports et mobilités...

IA souveraine

Willing vient de lancer un nouveau département : Coruscant, acteur d'ingénierie de l'intelligence artificielle, doit agir comme un «architecte de solutions», en intervenant sur toute la chaîne de valeur : définition d'une stratégie IA souveraine, industrialisation des logiciels, conception des algorithmes et pilotage de la transformation humaine.

Depuis son lancement en début d'année 2026, une quarantaine de projets ont déjà été menés. Par exemple, une solution pour accélérer l'instruction des dossiers d'une Maison Départementale des Personnes Handicapées ou encore un moteur permettant à des équipes de logistique et de transport d'interroger leurs données logistiques sans compétence technique particulière. Le bureau de Villeneuve d'Ascq compte une vingtaine de collaborateurs.