Écran géant, transats et ambiance sylvestre : le cinéma s’installe au cœur de sites naturels d’exception. Pour la 8ème année, l'ONF (Office national des forêts) organise son festival Branche & Ciné. Chaque soirée devient une immersion où la forêt se fait décor, personnage et source d’émotions. Des animations nature, des ateliers ou balades commentées enrichissent l’expérience. Durant ces projections, sous les arbres, la nuit transforme la forêt en cinéma grandeur nature, pour une expérience unique.

La Guerre des boutons à la Cité

Dans l'Aisne, le festival, entièrement gratuit, posera ses valises dans la forêt de Retz et la Cité internationale de la langue française, en partenariat avec le CMN (Centre des monuments nationaux), le vendredi 3 juillet prochain. Une balade commentée en forêt sera d'abord proposée à 18h, l'occasion de parcourir cette forêt et de mieux la connaître. Un foodtruck sera présent à partir de 20h au parc de la Cité puis des jeux en bois seront aussi proposés. A 20h30 et 21h15, le public pourra participer à un quizz présenté par un animateur. Et à 22h15 débutera la projection en plein air du film "La guerre des boutons". Le public pourra ainsi (re)découvrir ce classique d'Yves Robert et François Boyer, datant de 1962.

Les animations et informations pratiques sont disponibles sur le site du festival.