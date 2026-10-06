Le 28 septembre 2026, à Villers-lès-Nancy, Equasens a fait état d'un bilan semestriel solide, porté par ses deux moteurs historiques. Porté par la dynamique commerciale de ses divisions phares Pharmagest et Axigate Link, l'éditeur lorrain enregistre un chiffre d'affaires global de 124,5 millions d'euros, en hausse de 7,3%, consolidant ainsi sa performance économique régionale dans un marché pourtant attentiste.

Pharmagest et Axigate Link propulsent la croissance

La division Pharmagest, cœur de métier du groupe, progresse de 3,6% pour atteindre 89 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec un Résultat Opérationnel Courant (ROC) en forte hausse de 17,9% (16,6 M€), soutenu par l'activité Pharmacie en France et en Italie. De son côté, la division Axigate Link (solutions pour EHPAD, hôpitaux et maintien à domicile) bondit de 20,4 % à 19,8 millions d'euros, profitant des effets de la Vague 2 du Ségur du numérique. Au total, le résultat net du groupe progresse de 10,5% pour s'établir à 20 millions d'euros.

Des trajectoires plus contrastées pour les autres divisions

Le reste du portefeuille affiche des résultats plus mitigés, marqués par la conjoncture et de lourds investissements. La division E-Connect recule de 17,4% (6,2 M€) en raison de l'attentisme des professionnels de santé, malgré le lancement prometteur du lecteur de carte Vitale KAP-4CV. Medical Solutions progresse de 68,7% (8,6 M€) grâce aux croissances externes, mais enregistre une perte opérationnelle de 0,2 million d'euros, liée aux investissements R&D dans l'intelligence artificielle (LOQUii) et l'application EQWO. Enfin, la branche Fintech se stabilise (-13,5%, 0,9 M€) dans un marché de taux volatil.

Pour Denis Supplisson, CEO d’Equasens, cette trajectoire valide la stratégie globale de l'entreprise : «Les solides performances commerciales et financières du premier semestre 2026 témoignent de la capacité d’exécution du Groupe associée à une gestion optimisée des coûts. Nos récentes acquisitions contribuent déjà favorablement à nos résultats, tandis que les Divisions Pharmagest et Axigate Link confirment la solidité de la dynamique organique».

Cap sur l'IA agentique et le déploiement du Ségur

Fort d'une capacité d'autofinancement de 33,1 millions d'euros, Equasens aborde l'avenir avec de fortes ambitions technologiques en Europe. Le groupe mise sur l'intégration de l'IA agentique dans ses logiciels métiers hébergés en mode SaaS pour automatiser les tâches et guider les professionnels de santé. Par ailleurs, l'éditeur prévoit de capitaliser sur la Vague 2 du Ségur de la santé, dont le déploiement s'échelonnera jusqu'au premier semestre 2027.

Equasens donne déjà rendez-vous au marché le jeudi 29 octobre 2026 après bourse pour la présentation de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.