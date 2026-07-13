Nom : Magne. Prénom : Jean-François. Signe particulier : directeur de la toute nouvelle direction des affaires publiques du groupe Equasens.

Ancien directeur général d’Atoopharm, société du Groupe dédiée à la formation des équipes officinales, il aura pour mission de développer et de piloter les relations institutionnelles d’Equasens, de représenter le Groupe auprès des principaux acteurs de la santé et de porter ses positions sur les grands enjeux de transformation du secteur.

Évolution des cadres réglementaires

«La création d'une direction des affaires publiques marque une étape importante pour Equasens. Les grandes transformations du numérique en santé se dessinent aujourd'hui dans le dialogue entre les pouvoirs publics, les professionnels de santé, les patients et associations de patients ainsi que les industriels. L'expérience de Jean-François Magne, sa connaissance des instances de la santé et son engagement de longue date au sein de l'écosystème font de lui la personne idéale pour porter la voix du Groupe», déclare Denis Supplisson, directeur général du groupe Equasens.

«Les cadres réglementaires européens et nationaux vont profondément redessiner le quotidien des éditeurs et des professionnels de santé, en ville comme à l'hôpital et dans le médico-social. Mon ambition est de faire d'Equasens un interlocuteur de référence des pouvoirs publics, en portant des positions constructives, ancrées dans la réalité du terrain et au bénéfice des patients», assure Jean-François Magne.

Avec cette nomination, le groupe Equasens renforce sa capacité à dialoguer avec les pouvoirs publics et l'ensemble des parties prenantes de la santé, au service de la transformation numérique du système de soins.