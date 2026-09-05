Déployée par Carrefour, en partenariat par GreenYellow – groupe français, leader de la transition énergétique décentralisée -, l'installation d’ombrières photovoltaïques sur le parking du Carrefour à Villers-Sous-Saint-Leu représente un partenariat structurant pour la transition énergétique du retail.

Au total, 141 places de parking sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, soit 1759 m². Ils permettront une production annuelle estimée à 352 MWh, soit environ 25% à 35% des besoins énergétiques du magasin, représentant la consommation annuelle de plus de 156 habitants. L'objectif de cette installation ? «Rendre la transition énergétique concrète, locale et accessible», explique Thomas Greppo, directeur du programme Carrefour chez GreenYellow.

Transition énergétique du retail

Ce projet s’inscrit dans un partenariat national ambitieux entre GreenYellow et Carrefour, visant à déployer plus de 350 MW de puissance solaire sur 350 parkings du groupe en France. C'est aussi la décarbonation du secteur du retail, qui permet à Carrefour de transformer son modèle énergétique. «Ces ombrières photovoltaïques symbolisent un modèle vertueux de production d’énergie décentralisée au service du commerce et des territoires», précise Thomas Greppo.

Levier de compétitivité énergétique, ces installations ont une portée économique et légale. Les panneaux photovoltaïques réduisent significativement la facture énergétique grâce à l’autoconsommation et contribue directement à l’objectif de 100% d’énergie renouvelable dans la consommation totale d’électricité du Groupe d’ici 2030. Ce projet à grande échelle anticipe aussi la loi ApER, rendant obligatoire l’installation de panneaux photovoltaïques sur les parkings de plus de 1 500 m² et, enfin, valorise le foncier existant sans artificialisation supplémentaire.



