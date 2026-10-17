Villerupt : coup d’envoi du 49e Festival du Film Italien

Ce rendez-vous culturel, soutenu par 200 bénévoles, cible une fréquentation de 42 000 entrées pour soutenir les commerces locaux. L'affiche officielle, conçue par l'artiste Sentenza (Caroline Labadie), illustre une programmation dense. Le thème de l'année, « Mon père, ce héros… ? », explore la figure paternelle de 1948 à 2024 à travers des chefs-d’œuvre comme Cinema Paradiso. En parallèle, une grande rétrospective, complétée par l'exposition à l’Hôtel de Ville et le documentaire Dolce Vitti projeté le 29 octobre, rend hommage à l'icône Monica Vitti.

Des rendez-vous professionnels et animations à fort impact local

L’événement s'ouvre le vendredi 23 octobre à L’Arche avec la projection du Train des enfants. Le festival déploie un calendrier d'animations attractif : un marché italien doublé d’une exposition de Vespa le 31 octobre, des tournois de cartes traditionnels et des séances de dédicaces. Sur le plan purement économique, les opportunités d'affaires se structurent autour de délégations professionnelles, à l'image de la formation Image’Est sur la préparation de tournage le 2 novembre. Les projections décentralisées, s'étendant de Longwy jusqu'à Metz et Épinal, maximisent le rayonnement territorial de l'événement.

Avec un Pass public fixé à 90 € et des formules combinées incluant des repas à 33 €, l'organisation optimise les recettes directes. La soirée de remise des Amilcar, le 6 novembre, confirmera l'importance de ce hub créatif pour le développement de l'industrie cinématographique du Grand Est.















