Le Zonta Club Bourg-Mâcon et le Département de Saône-et-Loire poursuivent leur engagement contre les violences faites aux femmes et aux filles. Vendredi 6 novembre, au cinéma Pathé Mâcon, Sandra Robin, présidente du club, a présenté la campagne «Says No» aux côtés de Nathalie Damy, conseillère départementale chargée de l'égalité femmes-hommes et des violences intrafamiliales.



Cette initiative s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme organisés chaque année par le Zonta International, du 25 novembre au 10 décembre. Lancée en 2012, cette campagne vise à informer le public et à encourager les actions contre toutes les formes de violences. Selon les données d'ONU Femmes rappelées lors de la rencontre, près d'une femme sur trois dans le monde, soit 736 millions de personnes, a subi des violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie.

Deux projections prévues le 30 novembre

Pour cette édition, le Zonta Club Bourg-Mâcon a choisi de s'appuyer sur le film La Maison des femmes, réalisé par Mélissa Godet. Deux séances sont programmées au Pathé Mâcon le lundi 30 novembre : la première à 14h, destinée aux lycéens et aux étudiants, et la seconde à 18h30, ouverte au grand public. La réalisatrice et Radha Atem, gynécologue-obstétricienne à l'origine de la première Maison des femmes, participeront aux échanges avec les spectateurs.



Le Département soutient cette démarche depuis plusieurs années. Ses services sociaux et médico-sociaux interviennent dans le repérage des violences, la prévention et l'accompagnement des victimes et de leurs enfants. Il participe également aux réseaux consacrés aux violences intrafamiliales, qui réunissent associations, professionnels de santé, services sociaux, forces de l'ordre et acteurs judiciaires. Cette coordination vise à faciliter la prise en charge des victimes et à adapter les réponses à leurs besoins.