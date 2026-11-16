Tout en mobilisant ses agents et les acteurs économiques locaux, la collectivité interpelle l'État sur le financement réel de la proposition de loi intégrale adoptée en première lecture.

Un plaidoyer budgétaire doublé d'une exemplarité interne

Si le texte voté à l'Assemblée nationale le 13 octobre renforce la prévention au travail et la protection des victimes, le Département pointe l'absence de garanties financières face aux nouvelles missions confiées aux collectivités, l'enveloppe de trois milliards d'euros par an prévue entre 2027 et 2032 restant non contraignante.

«À loi intégrale, budget intégral ! On ne peut pas demander aux Départements de nouvelles responsabilités sans leur donner les moyens de les exercer. En Meurthe-et-Moselle, nous prenons notre part. À l'État de prendre la sienne», alertent Chaynesse Khirouni, présidente du Département, et Marie-José Amah, vice-présidente déléguée à l'égalité femmes-hommes.

En interne, la collectivité applique déjà ces exigences auprès de ses propres équipes via des sessions de théâtre-forum le 23 novembre, un atelier juridique animé par le groupe Egae le 24 novembre, et la formation de trente agents de la Culture du 23 au 26 novembre.

Culture et insertion économique en première ligne sur le territoire

Sur le terrain, l'action cible directement les filières professionnelles et l'accompagnement de proximité. Après une table ronde sur l'art engagé le 14 novembre et une matinée dédiée aux violences intrafamiliales le 19 novembre à Pont-à-Mousson, le 25 novembre marquera un temps fort à Nancy avec la première rencontre départementale des professionnels du spectacle vivant et le lancement d'une enquête auprès des structures d'insertion par l'activité économique. Cette mobilisation annuelle s'appuie également sur le bilan de la Maison des Femmes de Nancy, soutenue par le Département et la Ville, qui a déjà accompagné plus de 500 victimes en un an, ainsi que sur le podcast «Après les silences» et l'illumination en orange des sites de Lunéville et Nancy.

Reste désormais à savoir si l'exécutif traduira cet appel de terrain par des crédits concrets dès les prochains arbitrages budgétaires.