Face aux scandales, notamment sexuels, qui ont secoué le périscolaire parisien, la rectrice de l'académie de Paris et le ministre de l'Éducation ont cherché lundi à rassurer, en mettant en avant un renforcement des procédures de signalement, de prévention et de contrôle.

"Tout est fait pour protéger les mineurs", a assuré le ministre Édouard Geffray à l'issue du conseil des ministres, à la veille de la rentrée scolaire.

Il a notamment brandi les mesures déjà engagées, dont un protocole national visant à harmoniser la prise en charge des signalements de violences sexuelles au sein des établissements scolaires publié en mars et le futur questionnaire sur les violences sexuelles destiné à tous les élèves de grande section à la terminale.

Le ministre a également défendu la création d'un fichier national des personnes révoquées du milieu scolaire, afin d'empêcher leur réembauche dans une autre structure prévue, dans le projet de loi protection des enfants.

Ces déclarations interviennent après la révélation, à l'automne 2025, de plusieurs affaires dans le périscolaire parisien ayant conduit à la suspension de dizaines d'animateurs, notamment pour des soupçons d'agressions sexuelles. Des situations comparables ont été signalées dans d'autres académies.

"Les collectivités ont mesuré l'importance du sujet, et la gravité, et elles ont pris un certain nombre de mesures", a avancé le ministre.

La protection des enfants ne doit pas être entravée par le découpage administratif des compétences, a de son côté affirmé la rectrice de l'académie de Paris lors de sa conférence de rentrée.

"Nous avons un devoir catégorique de protéger les enfants qui nous sont confiés. Et face à ce devoir catégorique, il n'y a pas de partition des temps possibles derrière laquelle nous pourrions nous retrancher", a insisté Julie Benetti.

"Tout au contraire, nous avons le devoir de renforcer nos procédures pour agir avec plus d'efficacité, ne laisser aucune situation de violence sans réponse qu'elles se produisent en milieu scolaire, dans le contexte intrafamilial ou dans tout autre cadre extrascolaire", a-t-elle poursuivi.

En parallèle du protocole national, l'académie de Paris va ainsi distribuer à la rentrée un guide destiné aux directeurs d'école pour prévenir et traiter les violences sexuelles faites aux enfants.

Julie Benetti a également insisté sur la formation des personnels. Tous les directeurs d'école ont suivi cette année une formation à la sécurité physique et affective des enfants, qui sera étendue à la rentrée aux professeurs des écoles.

Ces protocoles, "je ne dis pas qu'ils suffisent, mais ils sont nécessaires", a-t-elle fait valoir.