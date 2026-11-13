Venue se poser en championne du produire et consommer en France, Marine Le Pen a très vite vu sa visite au salon du Made in France chahutée par quelques dizaines de lycéens et de sympathisants LFI.

Des huées, des cris, des insultes aussi. Pendant trois quarts d'heure, la candidate du Rassemblement national à la présidentielle a essayé de donner le change, adressant sourires et baisers soufflés à ses opposants.

Arrivée sur un tapis rouge pour dérouler devant la presse ses propositions habituelles afin de "rendre du pouvoir d'achat aux Français" et instaurer la "priorité nationale dans la commande publique", Marine Le Pen a ensuite déambulé dans une ambiance de cohue parfois tendue, dans les allées du parc des expositions de la porte de Versailles.

D'un côté, quelques dizaines de jeunes, souvent mineurs et venus de lycées de banlieue, comme le très vocal Mohamed-Amine, 17 ans, venu du Val-d'Oise et qui ne cache pas qu'il "soutient LFI", tout en assurant que sa présence n'était pas liée à la visite du tribun Insoumis au même événement à la mi-journée.

Au milieu des "Marine rend l'argent !" et "la jeunesse emmerde le Front national", une poignée d'adultes a tenté d'entamer un clapping antifasciste - sans succès, les plus jeunes ignorant visiblement cette pratique. Parmi ces rares profils aguerris, Laurent, un exposant de 48 ans qui n'a pas souhaité donner son nom de famille, admet qu'il "savait qu'elle venait".

De l'autre côté, protégé par un service d'ordre conséquent complété de vigiles privés, Marine Le Pen et son équipe d'élus et conseillers étaient accompagnés d'une quinzaine de jeunes militants du Rassemblement national de la jeunesse (RNJ), répondant par des "Marine présidente" aux sifflets et aux "Mélenchon président" de leurs adversaires du jour.

Après une courte pause dans un coin reculé du grand hall, la deuxième partie de la visite s'est déroulée sans heurt, laissant à la candidate d'extrême droite tout le loisir de multiplier les selfies entre les stands.

Interrogée avant son départ sur ce déplacement mouvementé, Marine Le Pen a attribué ces "perturbations" à "des militants d'extrême gauche" et mis en cause Jean-Luc Mélenchon.

"Je savais qu'il serait là avant moi, donc je me doutais qu'il y aurait encore ses militants qui traîneraient", a-t-elle déclaré, dénonçant une "pression physique qui ne doit plus être tolérée par personne" et affirmant que "c'est une marque de fabrique de l'extrême gauche" car "personne d'autre ne fait ça".

Même si elle a assuré qu'il "faut plus que quelques gueulards pour (l)'empêcher" de faire campagne, la favorite des sondages s'est dite "inquiète si Jean-Luc Mélenchon n'a même pas l'autorité pour faire respecter la démocratie auprès de ses propres militants".