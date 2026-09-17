



Vitagora organise, le 18 septembre de 11h à 12h, un webinaire en ligne consacré à la réduction des coûts énergétiques dans les industries agroalimentaires (IAA). L’événement s’adresse aux entreprises confrontées à l’impact des factures de gaz et d’électricité sur leur compétitivité.





Les participants découvriront des solutions d’optimisation destinées à diminuer les consommations, maîtriser les coûts et accélérer la transition énergétique. Le programme commencera par une introduction sur les enjeux énergétiques du secteur, avant un panorama des principaux postes consommateurs, des ordres de grandeur, des dérives fréquentes et des mesures permettant des gains rapides.





Une séquence sera dédiée aux installations de froid industriel, ainsi qu’aux équipements de chaleur, notamment la vapeur, l’eau chaude et la cuisson. Des exemples concrets et des retours d’expérience d’entreprises illustreront les actions possibles, avant un temps d’échanges.





L’accès est gratuit pour les adhérents de Vitagora. Les autres structures devront régler 290 euros HT par personne pour y participer.