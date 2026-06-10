Du 17 au 20 juin 2026, la Bourgogne-Franche-Comté participe à Viva Technology, l’un des principaux rendez-vous européens consacrés à l’innovation. La région y déploie un pavillon dédié aux start-up, conçu comme un espace de rencontres et de démonstrations. Seize jeunes entreprises y présenteront leurs solutions dans des domaines allant de l’intelligence artificielle à la sécurité, en passant par la santé ou les services professionnels.

Dans le cadre de ce dispositif, des structures implantées en Saône-et-Loire se distinguent. Emiotech intervient dans les technologies liées à l’industrie et à la robotique, avec des solutions d’ingénierie appliquées aux processus de production. Quai des Notaires développe des outils numériques destinés à moderniser les pratiques juridiques et à faciliter la gestion des actes. AUM Biosync s’oriente vers l’analyse de la performance humaine et l’exploitation de données pour les organisations tandis que BatiFire propose des dispositifs liés à la sécurité et à la gestion des risques dans le secteur du bâtiment. Leur présence illustre la diversité des spécialités portées par le territoire et leur intégration dans des chaînes de valeur innovantes.



Des solutions ancrées dans les enjeux économiques

Le pavillon régional rassemblera des start-up positionnées sur des secteurs stratégiques comme la santé, l’énergie, l’industrie ou encore la legaltech. Cette sélection mettra en avant des outils conçus pour répondre à des problématiques concrètes : optimisation des processus industriels, amélioration de la performance organisationnelle ou renforcement de la sécurité des infrastructures.



Au-delà de la présentation de projets, l’objectif affiché est aussi de favoriser les mises en relation avec des investisseurs et de renforcer l’attractivité du territoire. La Bourgogne-Franche-Comté s’appuie sur ses structures d’accompagnement et ses réseaux économiques pour soutenir la croissance de ces entreprises et encourager leur développement. Cette dynamique collective s’inscrit dans une stratégie de visibilité visant à positionner la région comme un espace propice à l’expérimentation et à l’implantation de projets innovants.