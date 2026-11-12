Le comité d’organisation de la Saint-Vincent Tournante 2027 vient de présenter les principales modalités de cette édition. Pour la première fois dans l’histoire de la manifestation, l’accès sera limité aux personnes munies d’un titre obtenu à l’avance. Cette décision répond aux exigences préfectorales de sécurité et vise à faciliter la circulation dans les rues du village.





Une billetterie ouvrira le 12 novembre

La fréquentation sera plafonnée à 23 000 personnes par jour. Chaque visiteur devra disposer de son propre billet, y compris les enfants et les personnes qui ne souhaitent pas déguster de vin. Aucun titre d’accès ne sera vendu sur place les 30 et 31 janvier.

La billetterie ouvrira le jeudi 12 novembre à midi, exclusivement sur le site officiel de l’événement. Plusieurs formules sont proposées, dont un kit de dégustation adulte à 25 euros, comprenant notamment un verre officiel et un carnet donnant accès aux dégustations dans les sept caveaux thématiques. Un billet gratuit est également prévu pour les accompagnants et les conducteurs désignés. Enfin, le kit enfant, proposé à 5 euros, permet d’accéder au bar à sirops.

Sept caveaux pour découvrir les vins de Volnay

Les sept caveaux répartis dans le village proposeront des dégustations de Volnay Village et de Volnay Premier Cru. Les cuvées présentées proviennent de raisins mis en commun par les producteurs de l’appellation. Plusieurs millésimes seront au programme, dont un Premier Cru de plus de 20 ans, qui pourrait témoigner de l’aptitude des vins de Volnay à traverser le temps.

Trois banquets seront également organisés au Bastion des Hospices de Beaune. Le menu comprendra sept plats et sept vins. Sur les 900 places disponibles, 700 ont déjà été vendues, alors que les noms des chefs ne sont pas encore connus.

700 bénévoles recherchés

La préparation de la Saint-Vincent Tournante nécessite 700 bénévoles pour couvrir les deux journées. À ce stade, un peu plus de 300 personnes ont manifesté leur intérêt. Le comité poursuit donc son recrutement et les candidatures peuvent encore être déposées sur la plateforme en ligne de l’événement.

La Saint-Vincent Tournante comportera aussi un volet solidaire avec le Quiz malicieux de Volnay, proposé à 3 euros au profit de l’association ABC Hôpitaux France, qui agit auprès des enfants hospitalisés. Ce parcours ludique permettra aux participants de découvrir le village tout en contribuant à cette action.







