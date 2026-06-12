Jusqu'à huit ans de prison ferme ont été requis vendredi contre six Géorgiens jugés à Paris pour le vol d'ouvrages de plusieurs auteurs russes, dont le poète et romancier du XIXe siècle Alexandre Pouchkine, dans des bibliothèques prestigieuses à Paris et Lyon.

Pour le procureur, les prévenus ont procédé à "un véritable vol de trésor", "un vol massif, organisé, planifié, exécuté avec minutie, cynisme".

Les six prévenus sont jugés depuis mardi pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit et, pour certains, de vol d'un bien culturel exposé.

Trois hommes comparaissent détenus. Parmi eux, deux hommes ont déjà été condamnés et incarcérés à l'étranger, mais ont été remis à la France de façon temporaire pour qu'ils y soient jugés: Mikheïl Z., 50 ans, qui s'est vu infliger en Lituanie une peine de trois ans et quatre mois de prison pour le vol en bande organisée de publications du XIXe siècle; et Beqa T., 49 ans, condamné à trois ans et six mois d'emprisonnement en Estonie.

Une femme a comparu libre et deux hommes étaient absents: ils ont été arrêtés en Géorgie - un pays qui n'extrade pas ses ressortissants -, où ils ont été condamnés pour ces faits à cinq ans d'emprisonnement.

La peine la plus lourde a été requise contre Mikheïl Z., considéré comme étant "au coeur de cette organisation criminelle", avec un rôle de "donneur d'ordre" et de "voleur". Une interdiction définitive du territoire français a aussi été demandée à son encontre.

Contre Beqa T., le procureur a requis six ans d'emprisonnement. La peine la plus légère, de trois ans dont deux avec sursis probatoire, a été requise contre la femme qui comparaissait libre.

En France, les vols s'étaient déroulés courant 2023, à la bibliothèque Diderot de l'Ecole normale supérieure à Lyon, à la Bibliothèque nationale de France (BnF) et à la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC) à Paris.

Ils concernaient essentiellement des oeuvres de Pouchkine, "fondateur de la littérature russe moderne", a observé le magistrat, ajoutant: "les oeuvres originales de Pouchkine, ce sont des reliques nationales" en Russie.

"Est-ce qu'il s'agit juste de voleurs organisés qui ont essayé d'accumuler le maximum d'argent", sachant la valeur des ouvrages, ou d'une "opération qui peut relever d'une ingérence étrangère" ? s'est interrogé le représentant du ministère public. "Cette question n'apparait pas résolue à la lecture de ce dossier", a-t-il admis.