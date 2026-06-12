Jusqu'à huit ans de prison ferme ont été requis vendredi contre six Géorgiens jugés à Paris pour le vol d'ouvrages de plusieurs auteurs russes, dont le poète et romancier du XIXe siècle Alexandre Pouchkine, dans des bibliothèques prestigieuses à Paris et Lyon.

Pour le procureur, les prévenus ont procédé à "un véritable vol de trésor", "un vol massif, organisé, planifié, exécuté avec minutie, cynisme".

Les six prévenus sont jugés depuis mardi pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit et, pour certains, pour vol d'un bien culturel exposé.

Trois hommes comparaissent détenus. Parmi eux, deux hommes ont déjà été condamnés et incarcérés à l'étranger, mais ont été remis à la France de façon temporaire pour qu'ils y soient jugés: Mikheïl Z., 50 ans, qui s'est vu infliger en Lituanie une peine de trois ans et quatre mois de prison pour le vol en bande organisée de publications du XIXe siècle; et Beqa T., 49 ans, condamné à trois ans et six mois d'emprisonnement en Estonie.

Une femme comparaît libre et deux hommes sont absents: ils ont été arrêtés en Géorgie - un pays qui n'extrade pas ses ressortissants -, où ils ont été condamnés pour ces faits à cinq ans d'emprisonnement.

Organisation criminelle

La peine la plus lourde a été requise contre Mikheïl Z., considéré comme étant "au coeur de cette organisation criminelle", avec un rôle de "donneur d'ordre" et de "voleur". Une interdiction définitive du territoire français a aussi été demandée à son encontre.

Contre Beqa T., le procureur a requis six ans d'emprisonnement. La peine la plus légère, de trois ans dont deux avec sursis probatoire, a été requise contre la femme qui comparaissait libre.

En France, les vols s'étaient déroulés courant 2023, à la bibliothèque Diderot de l'Ecole normale supérieure à Lyon, à la Bibliothèque nationale de France (BnF) et à la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC) à Paris.

Selon l'accusation, deux équipes distinctes, mais dont les protagonistes avaient des liens familiaux ou amicaux, agissaient: une équipe de "jeunes", qui a commis des vols de façon relativement traditionnelle, et un groupe dont les membres sont "plus anciens, plus expérimentés", et qui a adopté un mode opératoire inédit.

Ils se rendaient dans les bibliothèques pour consulter des ouvrages rares et précieux. Sur place, ils les photographiaient et prenaient leurs mesures, puis revenaient plus tard pour les substituer par des fac-similés avec une couverture de très bonne facture, trompant ainsi le personnel des établissements.

A la BnF, ce sont six éditions de Pouchkine, mais aussi deux de Mikhaïl Lermontov et une d'Evgueni Baratynski qui ont été dérobées en 2023, au nez et à la barbe des employés de l'institution. Me Bernard Grelon, avocat de l'agent judiciaire de l'Etat, a estimé jeudi lors de sa plaidoirie que le préjudice atteignait 770.000 euros.

Reliques nationales

Alexandre Pouchkine est le "fondateur de la littérature russe moderne", a observé le procureur, ajoutant: "les œuvres originales de Pouchkine, ce sont des reliques nationales" en Russie.

"Posséder un ouvrage de Pouchkine en Russie, c'est posséder un fragment de l'identité nationale", a-t-il encore souligné.

Le magistrat a relevé la "structure internationale de ce dossier", avec des prévenus visés par diverses procédures dans plusieurs pays européens. Le préjudice additionné de tous les pays atteint environ "2,6 millions d'euros".

Face à ce phénomène, qui a aussi touché la Pologne, l'Allemagne, la Suisse ou encore la République tchèque entre 2022 et 2024, une équipe commune d'enquête a été mise en place, sous l'égide d'Europol et Eurojust, qui a permis l'arrestation de plusieurs protagonistes en avril 2024.

"Est-ce qu'il s'agit juste de voleurs organisés qui ont essayé d'accumuler le maximum d'argent", sachant la valeur des ouvrages, ou une "opération qui peut relever d'une ingérence étrangère ?", s'est interrogé le représentant du ministère public. "Cette question n'apparait pas résolue à la lecture de ce dossier", a-t-il admis.

Le jugement devrait être rendu après les plaidoiries des avocats de la défense.