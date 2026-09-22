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Vosges : les entreprises industrielles invitées à ouvrir leurs portes aux jeunes en novembre

La Semaine de l’Industrie se déroulera du 16 au 22 novembre 2026 dans les Vosges. À cette occasion, la CCI des Vosges invite les entreprises industrielles à organiser des rencontres avec les collégiens, lycéens et étudiants afin de leur faire découvrir leurs métiers et leur environnement de travail. 

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© standret / Adobe Stock.

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Par S.M
Les Tablettes Lorraines
Publié le 22 septembre 2026 - Mis à jour le 22 septembre 2026

Le secteur industriel évolue notamment avec le développement du numérique, l’automatisation et les enjeux liés à la transition environnementale. La CCI souhaite ainsi permettre aux jeunes de mieux connaître les activités, les métiers et les compétences recherchées par les entreprises vosgiennes.

Des visites pour découvrir les métiers de l’industrie

Les entreprises participantes pourront notamment accueillir des groupes dans leurs locaux. Les jeunes pourront ainsi découvrir les équipements, les méthodes de fabrication et les différents métiers présents sur un site industriel. D’autres formats sont également possibles, comme des témoignages de salariés, des conférences ou des échanges directement dans les établissements scolaires. Ces rencontres pourront notamment permettre d’aborder les parcours professionnels, les formations et les possibilités d’alternance ou d’emploi dans l’industrie.

Les entreprises industrielles intéressées peuvent proposer une visite, une rencontre ou une autre animation à l’occasion de la Semaine de l’Industrie. Elles ont jusqu’au 30 septembre 2026 pour s’inscrire. 