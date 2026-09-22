Le secteur industriel évolue notamment avec le développement du numérique, l’automatisation et les enjeux liés à la transition environnementale. La CCI souhaite ainsi permettre aux jeunes de mieux connaître les activités, les métiers et les compétences recherchées par les entreprises vosgiennes.

Des visites pour découvrir les métiers de l’industrie

Les entreprises participantes pourront notamment accueillir des groupes dans leurs locaux. Les jeunes pourront ainsi découvrir les équipements, les méthodes de fabrication et les différents métiers présents sur un site industriel. D’autres formats sont également possibles, comme des témoignages de salariés, des conférences ou des échanges directement dans les établissements scolaires. Ces rencontres pourront notamment permettre d’aborder les parcours professionnels, les formations et les possibilités d’alternance ou d’emploi dans l’industrie.

Les entreprises industrielles intéressées peuvent proposer une visite, une rencontre ou une autre animation à l’occasion de la Semaine de l’Industrie. Elles ont jusqu’au 30 septembre 2026 pour s’inscrire.