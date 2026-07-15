Ban-sur-Meurthe-Clefcy, Fontenay et Fontenoy-le-Château innovent pour rompre l'isolement sanitaire. Les municipalités ont équipé leurs mairies d'une tablette connectée. Ce matériel permet aux administrés de consulter un généraliste en vidéo, sans rendez-vous, en moins de 15 minutes. Dans une région où un quart des ruraux subit l'éloignement médical, ce service public de proximité compense le départ des praticiens locaux. Les secrétaires de mairie guident les utilisateurs pour sécuriser la démarche.

Un partenariat national pour l'égalité des territoires

Cette initiative concrétise un accord entre l'Association des Maires Ruraux de France (AMRF) et Qare, leader national de la télémédecine. Ce projet renforce le programme « Élu Rural Relais de l'Égalité ». Au-delà des soins généraux, la plateforme apporte un soutien ciblé aux populations vulnérables. Elle facilite la prise en charge confidentielle des jeunes en souffrance et des femmes victimes de violences conjugales grâce à des consultations spécialisées en santé mentale et en pédiatrie.

La solution repose sur une infrastructure médicale stricte. Agréée par le ministère de la Santé, la clinique digitale mobilise des praticiens inscrits à l'Ordre des médecins. Les consultations respectent le parcours de soins et bénéficient d'un remboursement par la Sécurité sociale. Ce déploiement vosgien pose les bases d'un modèle économique et social duplicable pour revitaliser les services de santé de proximité.







