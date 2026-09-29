Sélectionnés parmi l'élite après les épreuves départementales et régionales, Jules Genay, Mathilde Lopes et Lùna Voirin portent haut les couleurs du département face à 21 autres finalistes venus de toute la France. Organisé par la Société nationale des Meilleurs Ouvriers de France au sein du CFA CMA Formation, ce rendez-vous de l'excellence artisanale impose aux candidats de moins de 21 ans de sublimer le thème de « La nature » à travers des réalisations techniques de haut vol.

Un trio vosgien pour incarner l'excellence artisanale du Grand-Est

Le département des Vosges s'impose comme le principal pourvoyeur de talents de la région Grand-Est pour cette finale nationale. Jules Genay, Mathilde Lopes et Lùna Voirin forment une délégation départementale particulièrement robuste. Pour ces jeunes professionnels, l'enjeu économique et de carrière est immense. Le concours valorise directement leur savoir-faire auprès des recruteurs et dynamise l'artisanat local, un secteur clé pour l'économie des territoires.

Pour rappel, les Vosges font face à une concurrence nationale issue de nombreux départements, parmi lesquels la Somme (80), Paris (75), la Somme (80), l'Yonne (89), le Maine-et-Loire (49), la Vendée (85), ou encore les Pyrénées-Atlantiques (64) et la Gironde (33).

La transmission au cœur de la performance économique

Cette compétition ne se résume pas à un classement, mais vise à valider un niveau d'excellence. « Quand on voit les candidats du MAF, on voit des jeunes de grande qualité, motivés, exigeants, capables de beaucoup d’efforts », affirme Dominique Anract, président de la Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française.

Cette dynamique repose sur un écosystème territorial fort impliquant maîtres d'apprentissage et centres de formation. Dominique Anract rappelle l'importance de ce réseau : « Le MAF, c’est la transmission dans ce qu’elle a de plus concret. Il y a le jeune, mais il y a aussi son maître d’apprentissage, ses formateurs, son entreprise ». Les lauréats vosgiens pourraient ainsi transformer cette reconnaissance en un puissant levier de développement pour les boulangeries artisanales de la région.























