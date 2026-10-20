La Bourse de New York a terminé globalement en hausse mardi, l'intérêt des investisseurs pour les valeurs industrielles après de bons résultats et face à la détente des prix du pétrole compensant la faiblesse du secteur technologique.

Le Dow Jones a pris 1,02 %, l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,29 % tandis que l'indice Nasdaq est resté à l'équilibre (-0,02 %).

"De nombreuses actions en dehors du secteur technologique affichent aujourd'hui des performances raisonnablement bonnes, grâce à la baisse des cours du pétrole (...) et un mouvement de rotation des portefeuilles", observe auprès de l'AFP Patrick O'Hare, analyste de Briefing.com.

Les actions plus "traditionnelles" comme les industries, les laboratoires pharmaceutiques ou les grandes banques font l'objet d'un regain d'intérêt de la part des acteurs du marché, qui délaissent au contraire les entreprises liées au secteur de l'intelligence artificielle (IA).

Le fait que les liquidités issues des ventes des acteurs de l'IA restent investies dans Wall Street "plutôt qu'une sortie massive du marché" est un facteur positif pour Patrick O'Hare.

"Le marché continue d'évoluer en mode haussier", assure-t-il.

Les résultats d'entreprises alimentent cet optimisme. Le secteur de la défense a terminé en hausse mardi après que plusieurs acteurs ont publié des performances trimestrielles supérieures aux attentes, à l'instar de RTX (+0,64 %) ou Northrop Grumman (+4,57 %).

Hasbro, qui a surpassé les attentes au troisième trimestre - son chiffre d'affaires a bondi de 15 % sur un an - grâce au jeu "Magic: The Gathering" a été propulsé de 11,20 %.

Le recul des cours du pétrole avec l'espoir que les Etats-Unis et l'Iran renouent le dialogue, suite à des informations de presse, permet aussi aux entreprises d'envisager des pressions moindres sur les prix.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts de l'État américain à échéance dix ans se détendait ainsi, à 5,11 % vers 20H35 GMT contre 5,14 % à la clôture la veille.

La séance a aussi été marquée par un nouveau passage à vide des valeurs technologiques.

À Séoul, l'introduction en Bourse ratée du spécialiste des centres de données Elice - qui a perdu près d'un tiers de sa valeur pour son premier jour de cotation - est venue raviver les craintes des investisseurs sur les niveaux de valorisation des entreprises d'IA et l'ampleur de leur endettement.

A l'approche de la publication des résultats des grands noms du secteur, "il règne une certaine nervosité quant au fait que les taux de croissance pourraient ne pas être aussi solides que prévu", souligne Patrick O'Hare.

Un raté sur ces attentes très élevées pourrait provoquer une chute des titres, comme observé lors des trimestres précédents. "Une large partie" des anticipations des investisseurs repose sur un rythme de croissance effréné qui justifie les hauts niveaux de valorisation et les dépenses massives pour développer l'IA, rappelle M. O'Hare.

Le groupe aérospatial SpaceX a annoncé mardi après la clôture des résultats supérieurs aux attentes, et dégagé pour la première fois des bénéfices.

Les publications de Meta et Tesla sont attendues mercredi.

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