La Bourse de New York évolue sans direction claire mercredi, les investisseurs se montrant incités à la prudence en raison du rebond des taux obligataires et des prix du pétrole, avant les premiers résultats des géants technologiques américains.

Vers 14H00 GMT, le Dow Jones gagnait 0,49% mais l'indice Nasdaq cédait 0,23% et l'indice élargi S&P 500 reculait de 0,08%.

"Le marché adopte une attitude défensive face à la hausse des cours du pétrole et des rendements obligataires", résume Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Le baril de Brent, référence internationale pour l'or noir, est temporairement remonté au-dessus de 95 dollars mercredi, une première en près de six semaines.

Donald Trump a assuré n'en avoir "pas fini du tout" avec la guerre qu'il a lancée contre Téhéran.

Une nouvelle salve de frappes a été menée par l'armée américaine en Iran. Un missile a touché l'île de Larak, située dans le détroit d'Ormuz, a rapporté l'agence iranienne Fars.

En conséquence, le coût de la dette souveraine continue de grimper. Lorsque les perspectives d'inflation augmentent - ici tirées par la hausse des prix de l'énergie -, les investisseurs demandent un retour sur investissement plus élevé afin de conserver leurs marges.

Vers 14H00 GMT, le taux d'emprunt de l'Etat américain à échéance dix ans se tendait à 4,64%, contre 4,63% à la clôture la veille. Il est bien au-dessus de sa moyenne depuis le début d'année (4,33%).

Pour Patrick O'Hare, les inquiétudes portent sur le fait "que le bras de fer entre les États-Unis et l'Iran ne risque de s'intensifier davantage, plutôt que de s'apaiser sensiblement dans un avenir proche".

En parallèle, le marché attend la publication des résultats trimestriels d'Alphabet, la maison mère de Google, et de Tesla après la clôture.

"Le rapport d'Alphabet sera examiné de près pour obtenir des informations sur ses investissements considérables dans l'intelligence artificielle (IA)", note David Morrison, du courtier Trade Nation.

Mark Malek, de Siebert Financial, estime qu'il s'agira d'un "test" pour le marché, régulièrement animé par la crainte que les centaines de milliards de dollars réservés au développement de l'IA n'apportent pas suffisamment de bénéfices aux géants technologiques.

"Les pressions externes" comme l'arrivée de modèles d'IA chinois présentés comme plus économes en ressources ou la montée des coûts de la dette "ont renforcé la surveillance des dépenses en IA", ajoute l'analyste.

Il estime donc que "le plus grand risque n'est pas la publication de résultats trimestriels décevants, mais l'affaiblissement de la confiance dans le discours général sur l'investissement dans l'IA qui a animé les marchés ces deux dernières années".

Au tableau des valeurs, le fabricant américain de serveurs Super Micron Computer bondissait de 22,35% à 31,20 dollars après des résultats trimestriels préliminaires dévoilant une rentabilité largement supérieure aux attentes.

Dans son sillage, c'est tout le secteur des serveurs qui était en bonne forme à l'instar de Dell (+9,29%) ou Hewlett Packard Enterprise (+5,57%).

L'entreprise aérospatiale Rocket Lab était de son côté recherchée après avoir conclu un contrat de 266 millions de dollars avec l'armée de l'air américaine en vue de lancer plusieurs appareils dans l'espace.

Le titre AMD (+0,36% à 546,31 dollars) restait sans grand élan après l'annonce d'un investissement de cinq milliards de dollars au capital d'Anthropic. Le partenariat entre les deux groupes prévoit pourtant une commande massive de processeurs.

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