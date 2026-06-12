La Bourse de New York évolue avec prudence vendredi pour le premier jour de cotation de l'entreprise d'Elon Musk SpaceX, jaugeant toujours la possibilité d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient.

Vers 14H00 GMT, le Dow Jones gagnait 0,27%, l'indice Nasdaq à forte coloration technologique grappillait 0,05% et l'indice élargi S&P 500 prenait 0,18%.

La veille, les espoirs sur une trêve durable au Moyen-Orient ont été ravivés par des déclarations de Donald Trump, le président américain évoquant l'imminence d'un accord-cadre entre les deux belligérants.

Mais l'Iran a affirmé vendredi que tout accord final avec Washington pour mettre fin à la guerre devrait maintenir son droit à enrichir l'uranium et son contrôle du détroit d'Ormuz.

Téhéran "a intérêt à se ressaisir, et vite", a réagi le républicain.

Ces nouvelles déclarations ont quelque peu entamé l'optimisme des investisseurs. Les cours du pétrole reculent de moins de 1%, loin des plus bas observés plus tôt dans la séance.

"Il est très difficile de savoir ce qui se passe", commente auprès de l'AFP Steve Sosnick, de la plateforme Interactive Brokers.

"Cela fait au moins 30 fois, voire près de 40 fois ou plus, qu'on nous annonce que quelque chose allait se passer" sans que cela ne soit vraiment le cas, ajoute l'analyste.

Les taux obligataires retrouvaient une direction haussière, le rendement à dix ans des emprunts de l'Etat américain évoluant à 4,49% vers 14H00 GMT, contre 4,46% à la clôture la veille.

En parallèle, "tous les regards sont tournés vers SpaceX", assure Steve Sosnick.

Elon Musk a acté vendredi l'entrée en Bourse de l'un de ses joyaux, assurant que l'entreprise aérospatiale allait permettre d'emmener l'humanité "sur la Lune, sur Mars et, à terme, encore plus loin".

SpaceX a pour objectif de lever 75 milliards de dollars, le triple du record mondial détenu depuis 2019 par le pétrolier Saudi Aramco.

Cela placerait la valorisation du groupe (qui détient aussi le laboratoire d'intelligence artificielle xAI et le réseau social X) à 1.765 milliards de dollars, soit l'une des dix plus grosses capitalisations boursières du monde.

La cotation ne devrait officiellement débuter qu'en milieu de matinée au mieux, le temps pour les banques partenaires de placer les titres qu'elles ont acceptés.

Pour Angelo Kourkafas, du cabinet d'investissement Edward Jones, l'opération "constituera un test intéressant pour mesurer l'appétit pour le risque" du marché.

"Il s'agit d'une action très fortement valorisée, à 100 fois son chiffre d'affaires sur les douze derniers mois", souligne-t-il.

L'analyste ajoute qu'"historiquement", les premiers pas en Bourse d'entreprises leur permettent d'afficher un bond de leur titre. "Mais les échanges deviennent un peu plus prudents par la suite, car l'enthousiasme initial a tendance à s'estomper".

En attendant, le secteur spatial évoluait dans le rouge vers 14H00 GMT. Rocket Lab cédait 7,62%, AST SpaceMobile chutait de 10,59% et EchoStar de 8,75%.

Ailleurs à la cote, l'éditeur de logiciels Adobe glissait de 7,79% à 201,76 dollars après la publication de ses résultats trimestriels, pourtant globalement meilleurs qu'attendu.

Côté indicateurs, le moral des consommateurs américains a repris quelques couleurs en juin, profitant de prix à la pompe moins hauts, selon les données de l'université du Michigan.

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