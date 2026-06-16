La Bourse de New York évoluait en hausse mardi, surfant toujours sur l'annonce d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran, tandis que SpaceX poursuit son envolée quelques jours après son entrée en Bourse retentissante.

Au lendemain d'un record en clôture, le Dow Jones prenait 0,78% vers 14H15 GMT. L'indice Nasdaq avançait de 0,14%, tandis que l'indice élargi S&P 500 grappillait 0,06%.

Les indices vedettes de la place américaine continuent d'être portés par l'annonce dimanche d'un accord entre Washington et Téhéran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

Cette perspective a fait refluer les cours du pétrole et a quelque peu apaisé les craintes inflationnistes.

"Les marchés boursiers anticipent une baisse des prix de l'essence, qui devrait se traduire par une reprise des achats en dehors des produits de première nécessité", ainsi que par une "amélioration de la croissance", explique Patrick O'Hare, de Briefing.com, d'où l'optimisme des investisseurs.

"Nous essayons encore de comprendre exactement ce que contient cet accord", tempère toutefois auprès de l'AFP Steve Sosnick, d'Interactive Brokers.

Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a annoncé mardi une probable première séance de pourparlers vendredi, jour où doit être signé le protocole et doit rouvrir le détroit d'Ormuz.

En outre, l'attentisme est de mise au premier jour de la réunion de la banque centrale américaine (Fed), la première sous la présidence de Kevin Warsh, dont Donald Trump attend des taux d'intérêt plus bas, malgré l'inflation.

L'institution monétaire devrait garder ses taux inchangés, mais "les investisseurs veulent avant tout savoir comment (Kevin Warsh) se positionnera", dit Steve Sosnick.

"Les gens se demandent comment il va faire pour gérer les attentes très claires du président" Trump à propos d'une politique plus accomodante, poursuit l'analyste.

Sur le marché obligataire, le rendement à dix ans de l'Etat américain évoluait autour de 4,45%, contre 4,47% en clôture lundi.

Côté entreprises, les investisseurs ont les yeux rivés sur l'envolée du géant américain de l'aérospatiale SpaceX.

Le joyau d'Elon Musk est devenu mardi la cinquième capitalisation mondiale, dépassant Amazon, et talonnant Microsoft pour la quatrième place, quelques jours seulement après son entrée en Bourse historique.

Vers 14H11 GMT, l'action SpaceX s'affichait en hausse de 11,7% à 215,03 dollars, propulsant sa valorisation à plus de 2.800 milliards de dollars.

Depuis son introduction en Bourse vendredi, le titre de la société d'Elon Musk s'est envolé de plus de 40%.

Selon un document déposé mardi auprès du gendarme boursier américain (SEC), SpaceX va acquérir la société éditrice du logiciel de codage assisté par IA Cursor, pour une valorisation estimée à 60 milliards de dollars en actions.

Le groupe Yum! Brands (+2,79% à 158,99 dollars) était recherché, après avoir annoncé mardi la cession, pour 2,7 milliards de dollars, de la chaîne de restauration rapide Pizza Hut, en perte de vitesse depuis plusieurs années et dépassée notamment par son concurrent Domino's.

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