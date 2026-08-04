La Bourse de New York a ouvert en nette hausse mardi, portée par la chute des prix du brut face à l'espoir d'une réouverture du détroit d'Ormuz, sur fond de résultats d'entreprises jugés rassurants.

Vers 13H40 GMT, le Dow Jones poursuivait son ascension (+1,02%) au lendemain d'un nouveau record en clôture. L'indice élargi S&P 500 prenait 0,71%, également proche de ses sommets, tandis que l'indice Nasdaq gagnait 1,32%.

"La baisse des cours du pétrole" et "les bons résultats trimestriels" continuent "de tirer le marché à la hausse", résument les analystes de Briefing.com.

Le ministre des Finances américain Scott Bessent a affirmé mardi qu'un accord pour rouvrir le détroit d'Ormuz - essentiel pour le commerce mondial d'hydrocarbures - pourrait être conclu d'ici mercredi avec l'Iran.

Les cours du pétrole, qui évoluaient en légère hausse en début de séance, ont immédiatement cédé du terrain.

"Quand le président américain affirme qu'un accord est sur le point d'être conclu, les gens prennent ses propos avec des pincettes", souligne auprès de l'AFP Sam Stovall, analyste chez CFRA, alors que Donald Trump alterne depuis des mois entre signaux d'apaisement et menaces.

"Mais lorsque le ministre des Finances tient des propos similaires, cela apporte un peu plus de crédibilité", estime l'analyste.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts de l'Etat américain à échéance dix ans se détendait nettement, à 4,63% contre 4,68% à la clôture lundi.

Le coût de la dette reste toutefois bien plus élevé qu'avant les premières frappes menées par les Etats-Unis et Israël en Iran fin février.

Côté entreprises, le groupe d'analyse de données Palantir bondissait de plus de 20 % après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes et relevé ses prévisions annuelles.

Ces performances "témoignent du bon dynamisme du secteur", note Sam Stovall, alors que les logiciels ont récemment pâti des inquiétudes liées à l'impact de l'intelligence artificielle (IA) sur leur modèle économique.

Dans le sillage de Palantir, CoreWeave prenait 6,16%, Cloudflare gagnait 2,76%, CrowdStrike s'octroyait 3,79% et Oracle, 1,16%.

Ces chiffres "ravivent aussi l'optimisme des investisseurs quant aux futurs résultats des entreprises technologiques", ajoute l'analyste.

Les investisseurs attendent la publication après clôture du premier bilan financier du géant de l'espace SpaceX.

"Le marché espère de bonnes nouvelles, mais cet optimisme a été tempéré par la baisse du cours de l'action" depuis son introduction en Bourse, remarque Sam Stovall. Le joyau d'Elon Musk a perdu environ la moitié de sa valeur depuis son sommet de juin.

"On s'attend à ce que l'accent soit moins mis sur les chiffres que sur la vision d'Elon Musk et ses projets d'investissements", résume dans une note Jay Woods, analyste chez Freedom Capital Markets.

"La question est de savoir si Wall Street est disposée à continuer de financer l'un des projets de croissance les plus ambitieux du marché", poursuit l'expert.

Ailleurs, le fabricant d'engins de chantier Caterpillar (+10,26% à 915,23 dollars) brillait, profitant notamment d'un chiffre d'affaires record pour le deuxième trimestre.

La chaîne de restauration rapide McDonald's (+0,53% à 266,64 dollars) évoluait dans le vert après des résultats mitigés, dans un contexte de ralentissement de la croissance des ventes aux États-Unis.

Côté macroéconomique, le déficit commercial américain s'est légèrement réduit au mois de juin, sous l'effet d'une baisse plus marquée des importations que des exportations.

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