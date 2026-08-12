La Bourse de New York évolue en hausse mercredi, soutenue par des données d'inflation conformes aux attentes pour le mois de juillet et par les résultats solides de plusieurs poids lourds de l'intelligence artificielle (IA).

Vers 14H05 GMT, l'indice Nasdaq prenait 0,52%, l'indice élargi S&P 500 progressait de 0,27% et le Dow Jones grappillait 0,07%.

La hausse des prix à la consommation a légèrement ralenti aux Etats-Unis le mois dernier, pour s'établir à 3,4% sur un an, selon l'indice CPI publié mercredi par le département du Travail, en ligne avec les attentes des analystes.

"Toute donnée indiquant que l'inflation ne s'emballe pas est considérée par le marché comme une bonne nouvelle", résume auprès de l'AFP Adam Sarhan, du cabinet d'investissement 50 Park Investments.

Ce ralentissement de l'inflation découle avant tout de la baisse des prix de l'énergie, provoquée par la pause des hostilités au Moyen-Orient en juin et jusque début juillet, avant que les cours du pétrole ne rebondissent à cause de la reprise du conflit ces dernières semaines.

"C'est exactement le type de rapport que le marché espérait", écrit de son côté Oren Klachkin, économiste chez Nationwide Financial.

Il "devrait permettre à la banque centrale américaine (Fed) de maintenir les taux d'intérêt inchangés en septembre" face à un marché du travail - l'autre mandat de l'institution - qui a montré des signes de faiblesse ces derniers mois, poursuit l'analyste.

Wall Street privilégie un environnement monétaire accommodant, favorable à la croissance des entreprises et aux investissements, d'où son optimisme.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts de l'Etat américain à échéance dix ans se détendait à 4,66% contre 4,68% la veille en clôture.

Les marchés restent néanmoins prudents: Kevin Warsh, le nouveau patron de la Fed, a posé comme principe de les laisser dans le flou en ce qui concerne la trajectoire monétaire.

Dans ce contexte, les opérateurs seront tout aussi attentifs aux statistiques du mois d'août publiées avant la prochaine réunion de l'institution.

Côté entreprises, "les valeurs technologiques progressent (...) après la publication d'une nouvelle volée de résultats financiers", observent les analystes de Briefing.com.

Le spécialiste du "cloud" CoreWeave (+17,65% à 106,26 dollars) s'envolait après avoir annoncé la veille des performances financières meilleures qu'escompté, grâce à l'accélération de la demande en infrastructures d'IA.

Le titre avait chuté de plus de 30% depuis ses derniers résultats publiés en mai, sur fond d'inquiétudes concernant ses projets de dépenses.

Le fabricant américain de serveurs Super Micro Computer (+14,53% à 36,19 dollars) avait également le vent en poupe, surfant sur un bénéfice net et des prévisions meilleurs qu'attendu.

Dans leur sillage, d'autres grands noms du secteur évoluaient dans le vert comme Dell (+4,81%), Nvidia (+2,71%) ou Micron (+5,93%).

La chaîne de restauration rapide d'inspiration méditerranéenne Cava (+13,02% à 68,72 dollars) profitait aussi d'un bilan financier favorable, aidée notamment par une hausse de la clientèle par rapport à l'année passée.

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