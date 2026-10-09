Sur l'ancienne friche de Bonduelle à Warluis, la société CPV Sun 64 souhaite installer un parc photovoltaïque d’une puissance installée de 18,19 MWc (megawatts-crêtes), correspondant à la consommation annuelle d’environ 9 400 habitants.

Dans ce cadre, la société a sollicité une dérogation à l’interdiction de détruire 12 espèces protégées présentes sur ce site, que le préfet de l'Oise a autorisé par un arrêté du 17 novembre 2025, jugeant le projet comme un intérêt public majeur. Si la loi (articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement) interdit de porter atteinte à des espèces animales ou végétales protégées, une dérogation est possible dans certains cas si effectivement le projet contribue massivement à l'intérêt commun.

Le tribunal annule l'autorisation

Mais le tribunal administratif d'Amiens a tranché et annule l'autorisation de détruire 12 espèces (dont sept espèces d’oiseaux et la Vipère péliade,) pour construire le parc éolien à Warluis, suite au recours fait par l'association Picardie Nature, alertant sur cette friche qui est depuis à l'état naturel avec une biodiversité très riche.

Et le tribunal administratif va dans ce sens. Car ce projet doit s'installer sur une emprise très largement boisée de 19 hectares, dont 6,49 hectares étaient couverts par les modules. «Pour délivrer cette dérogation, le préfet examine également les mesures de compensations qui doivent permettre le maintien en l’état de conservation favorable des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle», exprime le tribunal administratif

12 espèces protégées

Le tribunal administratif a fait ce choix compte tenu de certains points très précis. S’agissant plus particulièrement de l’avifaune, «le tribunal retient que la société pétitionnaire n’a pas tenu compte des préconisations méthodologiques du Conseil supérieur régional de protection de la nature», exprime-t-il. Il note aussi que la société CPV Sun 64 n’a notamment pas localisé les cantons de reproduction des espèces dites nicheuses, estimant cette étude longue et coûteuse. Comme pour le Pipit farlouse, qui est classé dans la liste rouge des oiseaux nicheurs des Hauts-de-France, ainsi que l’Accenteur mouchet, le Bouvreuil pivoine, le Chardonneret élégant, le Rossignol philomèle et le Verdier d’Europe, qui sont tous considérés comme quasi-menacés à l’échelle régionale.

L'autre espèce particulièrement concernée est la Vipère péliade inscrite sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature. Si la société CPV Sun 64 avait prévu de recréer un milieu écologique pour cette espèce, il sévère que l'espèce ne pouvait s'y déplacer. «Les mesures de compensation étaient donc inadaptées», note le tribunal. Quant aux chiroptères, aucune demande de dérogation n'a été faite, alors que onze espèces de chiroptères sont recensées sur le terrain du projet.

La société CPV Sun 64 a désormais deux mois pour interjeter appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Douai.