Lunéville, Pont-à-Mousson, Villers-lès-Nancy et maintenant Toul ! Wash.ME, filiale de ME Group spécialisé dans les services de proximité en libre-service, développe des stations de toilettage pour chien.

L’Intermarché de la rue Louis Guingot de Toul fait partie des sept nouvelles stations implantées dans la région récemment. Au total, 24 y sont aujourd’hui présentes depuis le lancement de ce nouveau service à la fin 2025.

Installées directement sur les parkings de supermarchés notamment, ces stations de lavage à destination des boules de poil en tous genres, permettent de laver son chien sans rendez-vous en une quinzaine de minutes au cours d’un déplacement déjà prévu.

Programmes complets

«Nous constatons que les propriétaires recherchent des services qui s’intègrent naturellement à leur quotidien. Après les laveries automatiques, nos stations de toilettage répondent à cette même attente : pour permettre de prendre soin de son chien facilement, sans rendez-vous et au moment qui leur convient», explique Patrick de Baecque, directeur général de ME Group France.

«Le développement dans notre réseau dans l’Est de la France montre que ce nouveau service trouve progressivement sa place dans les habitudes des propriétaires comme celles des enseignes qui souhaitent enrichir leur offre de service de proximité».

Ces fameuses stations proposent deux programmes complets de 10 ou 15 minutes donnant accès à l’ensemble des fonctions de lavage (shampoing, après-shampoing, lotion antiparasitaire, rinçage et séchage).

Les stations peuvent accueillir les chiens de toutes tailles. Elles disposent d’un accès facilité, d’un tapis antidérapant et d’un système de désinfection gratuit avant et après chaque utilisation.

Rien n’est trop beau pour les compagnons à quatre pattes !