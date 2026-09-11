Né d’une initiative de la Ville et de l’association Art Thème, le Woodloob Festival investit pour sa cinquième édition le complexe sportif de Longeville-lès-Saint-Avold les samedi 12 et dimanche 13 septembre. «Ce festival, nous l’avons voulu fédérateur, accessible à tous et d’une qualité artistique affirmée», souligne le maire Emmanuel Thiry. Avec une programmation internationale, la commune entend également «permettre l’ouverture au monde en faisant partager ce langage universel qu’est la musique».

«Le Woodloob Festival est avant tout une formidable aventure humaine», complète Jean-Marc Letullier, président de l’association Art Thème. «Grâce à une démarche profondément collective, nous tissons des liens uniques en associant les établissements scolaires, les structures spécialisées et les aînés de notre commune».

Des concerts, mais aussi des rencontres et des découvertes

Côté programmation, l'édition 2026 réunit artistes reconnus et talents émergents. Le samedi, le groupe Little Odetta ouvrira les festivités avant le trio suédois Baskery. La soirée se poursuivra avec un feu d’artifice et un Plateau Guitare Légende.

Le dimanche, le guitariste flamenco Juan Carmona est attendu sur la grande scène. Le public pourra également découvrir le NantoSuelta Duo, assister à des masterclasses et participer à une présentation d’instruments au club house.

Sous la halle couverte du Tennis Club, une bourse aux instruments réunira luthiers, fabricants, réparateurs et passionnés de 10h30 à 17h. Enfin, des ensembles vocaux associant scolaires et résidents de la MAS-FAM se produiront au cours de la matinée.

Restauration, buvette et espaces couverts permettront de profiter du festival, quelle que soit la météo.