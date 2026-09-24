Xi reçu avec faste par Trump à la Maison Blanche

Au lendemain d'un accueil exceptionnel réservé à Xi Jinping, Donald Trump est à nouveau aux petits soins jeudi pour le président chinois lors de discussions qui porteront notamment sur l'intelligence artificielle, après avoir consolidé la trêve commerciale avec Pékin.

Le président américain a reçu son homologue peu après 10H00 (14H00 GMT) à la Maison Blanche.

Après être allé lui-même serrer la main mercredi de son homologue à son atterrissage près de Washington, le président américain a vanté jeudi sur son réseau Truth Social l'allure du président chinois, qu'il a dit trouver "fort", "dynamique" et "en meilleure forme que jamais", dans un contexte de récentes rumeurs sur son état de santé.

La cérémonie survient dans un contexte de bras de fer d'une dureté inédite entre Donald Trump et la presse.

Des journalistes des chaînes CNN et MS NOW et du média en ligne Politico étaient toujours interdits d'accès à la Maison Blanche jeudi malgré une décision de justice ordonnant la restitution de leurs badges d'accréditation, ont annoncé ces trois médias.

Le dirigeant chinois, qui voyage avec son épouse Peng Liyuan, a à nouveau droit jeudi à un accueil très solennel à la Maison Blanche, avec parade militaire et survol d'avions de combat, ainsi qu'à un dîner de gala organisé par la Première dame américaine Melania Trump.

Velouté et bar grillé

Sur la table: "velouté" de potiron avec "fricassée" de champignons, bar grillé à la "sauce verte", et "crémeux" à la vanille sur frangipane - en français dans le texte.

Parmi les invités figurent plusieurs grands noms de la tech américaine, dont le patron d'OpenAI, Sam Altman, ou Elon Musk (Tesla, SpaceX et X). Xi Jinping n'a pas emmené de chefs d'entreprise.

Sur Truth Social, Donald Trump a expliqué jeudi que la "superintelligence", le terme qu'il attribue désormais à l'intelligence artificielle, serait un "sujet majeur de discussion", tout en disant souhaiter en rester "exactement au stade actuel" en matière de régulation. Une approche qui, selon lui, est "aussi la position de la Chine".

Même état d'esprit positif du côté du dirigeant chinois, qui a dit, dans un langage plus feutré, se réjouir "des échanges approfondis avec le président Trump sur les questions majeures concernant nos relations bilatérales et la situation mondiale".

"Nos deux pays devraient être partenaires plutôt que rivaux", a déclaré M. Xi dans une note publiée par l'agence de presse officielle Chine Nouvelle quelques heures après son arrivée à Washington.

Les observateurs n'attendent toutefois pas de grandes avancées suite à cette visite de trois jours, au-delà de l'annonce déjà faite mercredi.

Trêve commerciale

Comme attendu, les Etats-Unis et la Chine ont décidé de prolonger leur trêve commerciale jusqu'au 10 janvier, a dit le ministre américain des Finances, Scott Bessent.

Les deux superpuissances avaient décidé en octobre 2025 de mettre fin à une surenchère de droits de douane et de mesures commerciales restrictives, qui avait secoué toute l'économie mondiale.

Cette trêve n'a toutefois pas réglé tous les différends entre les deux superpuissances, engagées dans une rivalité tous azimuts: économique, technologique, militaire et stratégique.

Scott Bessent a jugé que la Chine pourrait se montrer "un peu plus zélée" en matière de respect des termes de cet accord, notant qu'elle était "un peu en retard" en matière d'achats de produits agricoles américains.

Les deux pays ont de multiples autres sujets de friction: l'Iran, allié de la Chine, mais aussi Taïwan, que Pékin revendique mais que Washington soutient militairement, ou l'accès aux réserves de minerais stratégiques chinois.

Pompe protocolaire

Avec cette visite, Donald Trump espère sans doute reléguer un temps au second plan ses grandes difficultés politiques, tout en satisfaisant son goût de la pompe protocolaire.

Le président républicain, en chute dans les sondages à cause du coût de la vie et d'un conflit au Moyen-Orient de plus en plus impopulaire, risque de perdre le contrôle du Congrès après des législatives en novembre.

Vendredi, Donald et Melania Trump recevront leurs invités pour un thé à la Maison Blanche puis visiteront avec eux les Archives nationales à Washington.

Il s'agit de la première visite de Xi Jinping à la Maison Blanche depuis plus de dix ans, et de sa troisième rencontre avec Donald Trump depuis que ce dernier est revenu au pouvoir l'an dernier. Deux autres pourraient suivre avant la fin de l'année, lors du sommet de l'APEC en Chine et du G20 en Floride.